Eine junge Mutter wird in ihrem Auto erschossen, ihr Baby sitzt daneben im Kindersitz. Der mutmassliche Täter, ein enger Bekannter der Familie, ist nun in Haft, während die Ermittler versuchen, das Verbrechen vollständig aufzuklären.

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Nizza wurde eine 23-jährige Mutter in ihrem Auto erschossen, ihre sieben Monate alte Tochter blieb unverletzt.

Die Polizei nahm den Ex-Freund der Schwiegermutter als Hauptverdächtigen fest, gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwei weitere Verdächtige, die dem Täter geholfen haben sollen, wurden vorübergehend festgenommen und wieder freigelassen. Mehr anzeigen

Nach tödlichen Schüssen auf eine junge Mutter im südfranzösischen Nizza hat die Justiz ein Ermittlungsverfahren gegen einen 45-Jährigen eingeleitet. Der Mann sitze in Untersuchungshaft, er werde verdächtigt, die 23-Jährige in ihrem Auto ermordet zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft am Sonntag mit. Bei dem Verdächtigen handelt es sich demnach um den Ex-Freund der Schwiegermutter der jungen Mutter. Er war bereits am Samstag festgenommen worden.

Die junge Frau war am Mittwoch erschossen worden. Ein Mann hatte sich ihrem Auto auf einem Roller genähert und durch das Fenster mehrere Schüsse auf die Frau abgegeben, die vor Ort verstarb. Ihre sieben Monate alte Tochter, die sich in einem Kindersitz auf dem Beifahrersitz befand, überlebte den Angriff unverletzt.

Der aus Portugal stammende Mann war schnell in Verdacht geraten. Er war Tage zuvor wegen mutmasslicher Gewalt gegen seine ehemalige Lebensgefährtin vorübergehend in Untersuchungshaft genommen worden.

Im Fall der ermordeten 23-Jährigen waren zwei weitere Verdächtige festgenommen worden, die dem mutmasslichen Mörder geholfen haben sollen. Sie wurden wieder freigelassen, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.