Jesús Emilio Díez de Mier war Teil einer Bande, die über Algeciras und Valencia insgesamt 950 Kilo Kokain aus Argentinien nach Spanien schmuggelte (Archivbild). Bild: KEYSTONE

Nach fast zehn Jahren auf der Flucht ist der ehemalige spanische Profi-Fussballer Jesús Emilio Díez de Mier in Cadiz festgenommen worden. 2015 wurde er des Drogenschmuggels schuldig gesprochen, tauchte aber unter.

Stefan Michel Stefan Michel

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der ehemalige Profifussballer Jesús Emilio Díez de Mier, 2015 wegen Drogenschmuggels verurteilt, wurde nach fast zehn Jahren festgenommen.

Er war Teil eines Netzwerks, das fast eine Tonne Kokain aus Argentinien nach Spanien geschmuggelt hatte.

Der Baske spielte von 1992 bis 2005 im spanischen Profifussball, kurz in der Primera División und meist in der zweithöchsten Liga. Mehr anzeigen

Es ist ein Fall, der spanischen Fussballfans und der Justiz gleichermassen lange im Gedächtnis blieb: Jesús Emilio Díez de Mier, einst Profispieler in der ersten spanischen Liga, ist nach fast einem Jahrzehnt auf der Flucht in der Region Cádiz verhaftet worden.

Der 51-Jährige war 2015 zu einer neunjährigen Haftstrafe wegen Drogenhandels verurteilt worden, hatte sich jedoch seiner Inhaftierung entzogen – bis jetzt.

Am Sonntagmorgen stoppen Polizisten den ehemaligen Kicker bei einer Routinekontrolle auf einer Strasse in der Gemeinde El Puerto de Santa María. Díez de Mier, der sich unter dem Spitznamen «Txutxi» einen Namen gemacht hat, macht falsche Angaben zu seiner Identität – ein Verhalten, das die Beamten misstrauisch macht.

Bei einer Überprüfung auf der Polizeiwache wird er schliesslich eindeutig identifiziert. Wenig später überstellen Beamte ihn in ein Gefängnis.

Condenado por tráfico de quase 1 tonelada de cocaína, ex-jogador é preso



Jesús Emilio Díez de Mier, conhecido como 'Txutxi', estava foragido desde 2015https://t.co/gHoUOQ72uM — Jornal Correio (@correio24horas) December 19, 2024

950 Kilo Kokain: Schmuggler-Ring flog vor Jahren auf

Die Vorwürfe gegen den einstigen Profifussballer wiegen schwer. Zwischen 2008 und 2009 war Díez de Mier laut Gerichtsurteil Teil eines kriminellen Netzwerks, das fast eine Tonne Kokain aus Argentinien nach Spanien schmuggelte. Die Drogen, versteckt in zwei Containern, gelangten über die Häfen von Algeciras und Valencia ins Land.

Díez de Mier war eine von mehreren Personen, die im Zusammenhang mit diesem Schmuggler-Ring verurteilt wurden – darunter auch andere ehemalige Fussballer. Während die meisten ihre Haftstrafen antraten, entzog sich «Txutxi» der Justiz und tauchte unter.

Jesús Emilio Díez de Mier war von 1992 bis 2005 im spanischen Profifussball aktiv. Der gebürtige Baske spielte überwiegend in der zweiten Liga, schaffte es aber in der Saison 1995–96 für Athletic Bilbao in die Primera División. Trotz einer soliden Karriere blieb der grosse Durchbruch aus. 2004 beendete er seine Sportlerlaufbahn. Wann er seine kriminelle Karriere gestartet hat, geht aus den aktuell erscheinenden Medienberichten nicht hervor.

Der Autor hat diesen Beitrag mithilfe von KI geschrieben.