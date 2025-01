René Benko ist Gründer der insolventen Immobilien- und Handelsgruppe Signa. Marcel Kusch/dpa

René Benko, ehemaliger Chef der Signa-Gruppe, ist am Donnerstag festgenommen worden. Ihm werden schwerer Betrug und mehrere Insolvenzdelikte vorgeworfen.

Dominik Müller

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der österreichische Milliardär René Benko ist in Innsbruck verhaftet worden.

Gegen den Ex-Chef der insolventen Signa-Gruppe wird unter anderem wegen Betrugs ermittelt. Mehr anzeigen

Der ehemalige Signa-Chef René Benko ist am frühen Donnerstagmorgen in seiner Villa in Innsbruck verhaftet worden. Das berichten österreichische Medien.

Unter anderem war gegen Benko wegen Betrugs und mehrerer Insolvenzdelikte ermittelt worden. Im Juli hatte man Hausdurchsuchungen in Tirol und Wien durchgeführt.

Benkos Rechtsanwalt Norbert Wess hat die Festnahme seines Mandanten auf Anfrage des «Standard» bestätigt.

Die Forderungen gegenüber der Signa Holding liegen bei über 7,7 Milliarden Euro, das grösste Insolvenzverfahren in der österreichischen Geschichte.

Ermittlungen in mehreren Ländern

Gegen den Signa-Gründer sind eine Reihe von strafrechtlichen Vorwürfen erhoben worden. Der einstige Generalsekretär im Finanzministerium Thomas Schmid, der mittlerweile Kronzeuge ist, gab an, Benko habe ihn mit einem Job bei der Signa bestechen wollen. Im Gegenzug habe Benko in Steuersachen intervenieren wollen. Nach der Pleite des Signa-Imperiums wurden dann Vorwürfe der Insolvenzverschleppung und des Betrugs laut.

In Deutschland und Liechtenstein wird wiederum wegen des Verdachts der Geldwäsche ermittelt. Benko bestreitet die Vorwürfe. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Bereits Anfang Dezember hatte die italienische Justiz einen Haftbefehl gegen Benko ausgestellt. Die Italiener werfen Benko und seinen Geschäftspartnern vor, in Norditalien eine «mafiaähnliche» kriminelle Verbindung gegründet und ungebührlichen Einfluss auf Behörden genommen zu haben.

Der Konkurs hatte auch Folgen für die Schweiz: Signa war auch Mitbesitzerin der Schweizer Warenhaus-Kette Globus. Im Herbst übernahm die thailändische Familie Chirathivat mit ihrer Central Group die 50 Prozent an Globus, welche die insolvente Signa-Gruppe hielt. Damit ist die thailändische Familie die alleinige Besitzerin der Warenhauskette.