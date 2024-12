Die im November von einer Paketbombe stark beschädigten Briefkästen in der Eingangshalle eines Wohnhauses im Genfer Stadtteil Grange-Canal. Keystone/Salvatore Di Nolfi

Im August und November wurden in Genf ein Mitarbeiter von Patek Philippe und die Tochter eines Arbeitskollegen verletzt. Jetzt hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen.

sda/dor Helene Laube

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im August und November wurden in Genf ein Mitarbeiter von Patek Philippe und die Tochter eines Arbeitskollegen verletzt.

Am Mittwoch wurden zwei Verdächtige festgenommen.

Die Männer werden wegen versuchten Mordes, Gefährdung des Lebens anderer und dem Einsatz von Sprengstoff beschuldigt. Mehr anzeigen

Zwei Verdächtige sind im Zusammenhang mit den Paketbombenexplosionen in Genf festgenommen worden. Laut der «Tribune de Genève» und «20 Minutes» nahm die Genfer Polizei am Mittwoch einen Mann in der Stadt fest, während die Bundespolizei einen weiteren Verdächtigen im Wallis verhaftete.

Die Brüder im Alter von 28 und 32 Jahren werden wegen versuchten Mordes, Gefährdung des Lebens anderer und dem Einsatz von Sprengstoff beschuldigt. Beide bestreiten die Vorwürfe.

Bei den Explosionen im August und November wurden ein Mitarbeiter von Patek Philippe und die Tochter eines Arbeitskollegen verletzt.