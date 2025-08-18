Polizei stoppt Waffengeschäft-Räuber nach Verfolgungsjagd

Die Waadtländer Kantonspolizei lieferte sich eine Verfolgungsjagd mit einem Pickup-Fahrzeug in dem drei mutmassliche Einbrecher sassen. (Symbolbild) KEYSTONE/Salvatore Di Nolfi

Der Waadtländer Kantonspolizei ist es in der Nacht auf Sonntag gelungen, den Einbruch in ein Waffengeschäft zu verhindern und die drei mutmasslichen Einbrecher zu stellen.

Wie die Waadtländer Kantonspolizei am Montag mitteilte, wurde ihr morgens um 4.30 Uhr ein Einbruchversuch in ein Waffengeschäft gemeldet. Vor Ort eingetroffen, sahen die Polizisten, dass ein Pickup-Fahrzeug rückwärts das Schaufenster durchschlagen hatte und zwei Männer versuchten, ins Innere zu gelangen.

Als die beiden die Polizeipatrouille sahen, sprangen sie ins Fahrzeug, wo sich ein dritter Mann befand, und ergriffen die Flucht. Rasant fuhr der Fahrer durch die Stadt, bis er in eine Strasse geriet, an dessen Ende sich ein Poller befand.

Die Flüchtetenden fuhren zurück, doch eine Polizeipatrouille hatte ihr Auto quer auf die Strasse gestellt, um sie zu stoppen. Es gelang dem Fahrer jedoch, das Patrouillenfahrzeug zu umfahren. Dabei touchierte der Pickup einen Polizisten, der seine Waffe zückte und auf die Pneus des Fahrzeugs schoss.

Dennoch fuhr der Pickup weiter, aber ein paar Meter weiter befand sich bereits ein weitere Polizeifahrzeug, das den Weg versperrte, Daraufhin liessen sich die drei Flüchtenden widerstandslos verhaften. Es handelt sich um einen 17-, einen 18- und einen 19-Jährigen. Niemand wurde verletzt und die zuständigen Behörden leiteten eine Strafuntersuchung ein.