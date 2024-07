Fahrendes UFO: Polizist kontrolliert Ausserirdischen auf dem Highway Ein Science-Fiction-Fan in seinem UFO wird auf der Autobahn im US-Bundesstaat Missouri von einem Polizisten angehalten. Eine Busse gibt es alllerdings nicht. Denn die beiden verstehen sich blendend. 18.07.2024

Diesen Tag wird der Sheriff von Crawford County im Bundesstaat Missouri wohl nie vergessen. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle stoppt er kein Auto, sondern ein UFO. Der Pilot stellt sich als Alien vor und beteuert, dass er in Frieden komme. Dabei grüsst er den Beamten mit dem aus «Star Trek» bekannten Vulkanier-Gruss.

Der Polizist lässt sich sofort auf das Spiel ein und nimmt sogar den gefälschten Fahrausweis mit dem Foto eines Aliens entgegen. Eine Viertelstunde lang unterhalten sich die beiden und amüsieren sich prächtig. «Sie sind aber ziemlich langsam unterwegs», meint der Sheriff. Der humanoide Alien antwortet schlagfertig: «Soll ich auf Warpgeschwindigkeit stellen?»

Auf dem Weg zum UFO-Festival

Die fliegende beziehungsweise fahrende Untertasse basiert auf einem Geo Metro. Dabei handelt es sich um eine ältere, nordamerikanische Variante des Suzuki Swift. Nach dem Umbau ähnelt er eher dem Space-Cruiser aus der Zeichentrickserie «Rick and Morty».

Der Pilot des Raumschiffes befindet sich auf dem Weg zum UFO-Festival in Roswell im US-Bundesstaat New Mexico. Dort in der Nähe soll 1947 ein UFO abgestürzt sein. Der «Roswell-Mythos» inspirierte Verschwörungstheorien und diente als Vorlage für zahlreiche Science-Fiction-Romane und -Filme.