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Für 11,7 Millionen Franken Porsche-Chef will sein Schloss nach Tunnel-Zoff loswerden

dpa

22.6.2026 - 22:50

Der Zufahrtstunnel soll unter der Weltkulturerbe-Zone gegraben werden.
Der Zufahrtstunnel soll unter der Weltkulturerbe-Zone gegraben werden.
Daniela David/dpa-tmn

Die Luxusvilla von Porsche-Patriarch Wolfgang Porsche steht zum Verkauf: Das historische Schlösschen in Salzburg hatte wegen eines geplanten Privattunnels für Schlagzeilen gesorgt und soll 12,7 Millionen Euro kosten

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DPA, Andreas Fischer

22.06.2026, 22:50

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das historische Paschinger Schlössl in Salzburg steht für 12,7 Millionen Euro (11,7 Millionen Franken) zum Verkauf.
  • Das Anwesen befindet sich derzeit im Besitz von Wolfgang Porsche: Zuletzt gab es wegen eines genehmigten 500-Meter-Privattunnels unter der Salzburger Altstadt heftige Debatten.
  • In dem Schlösschen gab einst Mozarts Schwester Nannerl Klavierunterricht, später wohnte dort auch der Schriftsteller Stefan Zweig.
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Wolfgang Porsches Luxusanwesen in Salzburg steht trotz einer Genehmigung für einen umstrittenen Privattunnel zum Verkauf. Das Paschinger Schlössl mit Blick auf die Salzburger Altstadt wird auf der französischen Immobilienplattform «Le Figaro Properties» für 12,7 Millionen Euro (11,7 Millionen Franken) angeboten. Zuvor hatte «Bild» berichtet.

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Das Schlösschen des 83-jährigen Porsche-Aufsichtsratschefs war im Vorjahr wegen der geplanten unterirdischen Zufahrt in die Schlagzeilen geraten. Aktivisten, Grüne und Kommunisten stellten sich gegen den 500-Meter-Tunnel unter der Salzburger Unesco-Weltkulturerbe-Zone. Doch das Projekt wurde im September von einem Stadt-Gremium bewilligt. Auf der Immobilienplattform wird das genehmigte Tunnelprojekt als «unvergleichliches Merkmal im historischen Salzburg» beworben.

Zwölf Zimmer voller Musik- und Literaturgeschichte

Es gebe Verkaufsüberlegungen, es sei aber noch nichts fixiert, zitierten die «Salzburger Nachrichten» einen Porsche-Immobilienmanager in Salzburg. Die Misstöne rund um den Tunnel seien nicht der einzige Grund für die Überlegungen.

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Es habe sich eine allgemeine Neiddebatte entwickelt, erklärte er demnach. Fragen der Deutschen Presse-Agentur beantwortete er nicht und verwies an die Porsche Automobil Holding SE. Ein Holding-Sprecher teilte zu dem Immobilieninserat mit, dass dieser Vorgang nicht kommentiert werde.

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Laut dem Inserat verfügt das 616 Quadratmeter grosse Schlösschen über zwölf Zimmer. Das Grundstück ist rund 7800 Quadratmeter gross. In dem Schlösschen hatte einst Wolfgang Amadeus Mozarts Schwester Nannerl Klavierunterricht gegeben. Vor rund 100 Jahren wohnte dort der Autor Stefan Zweig («Schachnovelle»).

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10.09.2021

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