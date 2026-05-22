Sie setzten ihre Kinder in Portugal aus – das ist über das Paar bekannt

Die Mutter der zwei Buben wurde dem Haftrichter vorgeführt. EPA/RUI MINDERICO/KEYSTONE

Zwei kleine Brüder wurden in Portugal allein zurückgelassen. Nun müssen sich ihre Mutter und der Stiefvater schweren Vorwürfen vor dem Haftrichter stellen.

DPA, Redaktion blue News dpa

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine französische Mutter soll ihre jungen Söhne (3 und 5) gemeinsam mit ihrem Partner in Portugal ausgesetzt haben.

Die Kinder verängstigten Kinder waren einem Autofahrer an einer abgelegenen Landstrasse aufgefallen.

Das Paar wurde gefasst, nachdem sie von einem Passanten erkannt wurden.

Die Frau wurde nun dem Haftrichter vorgeführt. Sie soll einen weiteren, 16 Jahre alten Sohn bereits vernachlässigt haben.

Bei ihrem Partner handelt es sich um einen ehemaligen Polizisten, der wegen Depressionen aus dem Dienst gescheiden sein soll. Er war bereits wegen Gewalt gegen seine Ex-Frau verurteilt worden und hat zudem das Sorgerecht für seine eigene Tochter verloren. Mehr anzeigen

Im Fall der aufsehenerregenden mutmasslichen Aussetzung von zwei französischen Kleinkindern in Portugal sind die Mutter und der Stiefvater am Abend einem Haftrichter vorgeführt worden.

Angesichts der schweren Vorwürfe häusliche Gewalt sowie Aussetzung und Vernachlässigung von Kleinkindern rechneten portugiesische Medien damit, dass die beiden Franzosen in Untersuchungshaft genommen werden könnten.

Die 41-jährige Mutter der beiden drei und fünf Jahre alten Brüder und der 55-jährige Stiefvater sollen die Kinder am Dienstag an einer abgelegenen Landstrasse nahe Alcácer do Sal rund 60 Kilometer südöstlich von Lissabon ausgesetzt haben.

Kinder an abgelegener Landstrasse ausgesetzt

Einem Autofahrer waren die weinenden und verwirrten Kinder aufgefallen. Er nahm sie in seine Obhut und verständigte die Polizei. Die Jungen seien inzwischen in einer französischsprachigen Pflegefamilie untergebracht worden, berichteten mehrere portugiesische Medien übereinstimmend.

Die Mutter und der Stiefvater aus Colmar im Elsass waren am Donnerstag nach einer landesweiten Fahndung in Portugal festgenommen worden. Einem Passanten waren sie in dem bekannten Wallfahrtsort Fátima in einem Strassencafé aufgefallen. Er verständigte die Polizei, die die beiden Franzosen festnahm.

Stiefvater verlor Sorgerecht seiner Tochter

Die Frau firmiert im Internet als Sex-Therapeutin. Bei dem Mann soll es sich übereinstimmenden portugiesischen Medienberichten zufolge um einen früheren französischen Polizisten handeln, der wegen Depressionen aus dem Dienst ausgeschieden sei.

LRTP berichtete, er sei schon 2010 wegen häuslicher Gewalt gegen seine erste Ehefrau verurteilt worden. Die Mutter der Kinder habe er «vor einigen Monaten» kennengelernt.

Die französische Zeitung «Le Parisien» schrieb, der ehemalige Gendarm sei damals wegen Belästigung und Gewalt gegen die Mutter seiner Tochter zu neun Monaten Haft mit einer zweijährigen Bewährungsstrafe verurteilt worden. Auf seiner Facebook-Seite habe er verschwörungstheoretische und antisemitische Inhalte gepostet.

Bürgermeister: Zurückhaltende Menschen

Der Bürgermeister von Colmar, Eric Straumann, betonte dagegen, dass es sich um eine Familie ohne erkennbare Probleme gehandelt habe, wie die französische Zeitung «Dernière Nouvelle d'Alsace» berichtete.

Die Mutter sei ihrer Arbeit wegen mit den Kindern erst vor kurzem nach Colmar gezogen. «Anscheinend hatte sie ursprünglich eine Ausbildung zur Psychomotorik-Therapeutin absolviert, bevor sie sich der Sexologie verschrieb», zitierte die Zeitung Straumann.

«Es handelte sich um eher zurückhaltende Menschen mit einem guten Bildungsniveau; wir hatten es keineswegs mit einer Familie zu tun, die soziale Schwierigkeiten hatte – jedenfalls gab es keine Anzeichen dafür, und für die pädagogischen Teams war das nicht zu erkennen», betonte der Bürgermeister.

Vorworf der Vernachlässigung eines weiteren Sohnes

Der Sprecher der portugiesischen Nationalgarde der Republik (GNR), Oberstleutnant Carlos Canatário, hatte zuvor in einem RTP-Interview gesagt, gegen die beiden Franzosen lägen auch zwei europäische Haftbefehle aus Frankreich wegen Kindesentzug und Vernachlässigung eines 16-jährigen weiteren Sohns der Mutter vor.

Die beiden müssten deshalb auch vor einem Berufungsgericht erscheinen, das für solche ausländischen Anträge zuständig sei. Auch dort könnte Haft angeordnet werden. Bei Vernehmungen durch die Polizei hätten sich die beiden bisher nicht kooperationsbereit gezeigt, sagte Canatário, ohne Details zu nennen.

Bislang hatte die Mutter das Sorgerecht und der Vater ein Besuchsrecht für die Jungen, wie die französische Zeitung «Dernières Nouvelles d'Alsace» unter Berufung auf den Staatsanwalt von Colmar im Elsass, Jean Richert, berichtete.

Leiblicher Vater möchte Sorgerecht beantragen

Der leibliche Vater habe die Mutter und die Kinder bei der Polizei in Colmar als vermisst gemeldet. Dort hatte man sich auch schon Sorgen gemacht, weil die Kinder nicht mehr zum Kindergarten gekommen waren. In Frankreich sei ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Aussetzung Minderjähriger eingeleitet worden, berichtete «Le Parisien».

Nach Angaben von Staatsanwalt Richert verschwand die Mutter «ohne jede Erklärung» mit den Kindern. Auch in Frankreich sei intensiv gesucht worden, schrieb «Dernières Nouvelles d'Alsace» weiter.

Der von ihr getrennt lebende Vater habe sich inzwischen selbst bei der Polizei gemeldet. «Er versteht es genauso wenig wie alle anderen», sagte der Staatsanwalt laut dem Bericht. Inzwischen sei er auf dem Weg nach Portugal, um das Sorgerecht für seine Söhne zu beantragen.