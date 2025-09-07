Prinz Harry reist zum Queen-Todestag nach London

Ein Bild aus vergangenen Zeiten: Elizabeth II., Meghan und Prinz Harry. dpa

Prinz Harry kehrt nach London zurück – wird es diesmal ein Treffen mit Charles oder William geben? Die Gerüchteküche brodelt rund um den Todestag der Queen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der britische Prinz Harry will am Montag an einer Preisverleihung in seiner alten Heimat teilnehmen.

Anlässlich des Besuchs des in den USA lebenden Duke of Sussex kursieren Gerüchte, wonach der 40-Jährige auch seinen Vater König Charles III. zu einem Versöhnungstreffen besuchen könnte.

Prinz Harry reist nach London. Anlass seines Besuchs ist das 20-jährige Jubiläum der WellChild Awards, mit denen die namensgebende Hilfsorganisation schwerkranke Kinder würdigt. Zugleich ist es der dritte Todestag von Harrys Grossmutter Königin Elizabeth II.

Harrys Besuch werde weitere Spekulationen über die Möglichkeit eines Treffens mit seinem Vater oder seinem entfremdeten Bruder, dem Prinzen von Wales, auslösen, schrieb die Nachrichtenagentur PA. Mit seinem Bruder, Thronfolger Prinz William (43), hatte sich Harry ebenso überworfen.

Das Verhältnis zwischen Harry und der weiteren Königsfamilie gilt seit dem Umzug des Dukes mit seiner Frau Meghan (44) in die USA vor Jahren als zerrüttet. Harry und Meghan haben sich weitestgehend von der britischen Monarchie losgesagt, zuletzt gab es aber immer wieder Spekulationen über eine mögliche Versöhnung des Sohnes mit König Charles III. (76).

Zu seiner Grossmutter, der Queen, hatte Harry ein sehr inniges Verhältnis, auch wenn diese über den Umzug in die USA enttäuscht gewesen war. Nach dem Tod der Queen hatte Harry eine emotionale Abschiedsbotschaft an seine «Granny» (Oma) veröffentlicht. Darin schrieb er unter anderem, er sei dankbar für ihre Begegnungen – «von meinen frühesten Kindheitserinnerungen mit Dir über das erste Treffen mit Dir als meiner Oberbefehlshaberin bis zum ersten Moment, als Du meine wundervolle Frau trafst und Deine geliebten Urenkel umarmtest.»