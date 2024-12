Zwei Tote: Privatjet rast nach der Landung in Wohnhaus Zwei Piloten sterben bei einem Flugzeug-Unfall in der Nähe des argentinischen Flughafens San Fernando. Nachdem sie mit dem Privatflugzeug landen, rasen sie in ein Wohngebiet. Es kommt zum Brand. 19.12.2024

Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Privatflugzeug gerät in Buenos Aires nach der Landung ausser Kontrolle.

Nach der Landung rast die Bombardier Challenger 300 über die Piste hinaus, durchbricht einen Zaun und kracht in ein Wohnhaus.

Dabei gerät die Maschine in Brand und löst mehrere Explosionen aus. Die zwei Piloten sterben beim Unfall, weitere Personen waren nicht an Bord. Die Bewohnerin im getroffenen Haus bleibt unverletzt. Mehr anzeigen

Am Mittwoch ereignet sich am Flughafen San Fernando in Buenos Aires und dem angrenzenden Wohnviertel ein schwerer Unfall. Ein Privatjet des Typs Bombardier Challenger 300 gerät bei der Landung ausser Kontrolle und rast über die Piste hinaus.

Danach durchbricht der Jet mit hoher Geschwindigkeit den Zaun und kracht in ein Wohnhaus. Dabei fängt das Flugzeug Feuer, Anwohner*innen berichten von mehreren Explosionen.

Die beiden Piloten sterben beim Unfall, Passagiere sind nicht an Bord. Die Frau, die sich im Haus befindet, gegen das der Jet prallt, kann sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die Feuerwehr löscht danach den Brand.

Das Privatflugzeug gehört laut «Aerotelegraph» der Familie, die das Finanzinstitut Banco Macro besitzt. Der Jet ist an Passagiere vermietet, die nach Uruguay gereist sind, und befindet sich auf dem Rückflug, als der Unfall passiert. Die Ursache des Unfalls wird untersucht.

