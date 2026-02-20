  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Olympia 2026
  6. Ski
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Motorsport
  10. Weitere
  11. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

106 Kilogramm an der Angel Fischer zieht 2,6 Meter langen Riesen-Wels aus dem Bodensee

Stefan Michel

20.2.2026

Franz Blum / facebook

Ein Berufsfischer hat einen 2,6 Meter langen Wels aus dem Bodensee gefischt.

Stefan Michel

20.02.2026, 09:32

20.02.2026, 09:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Berufsfischer Franz Blum hat auf dem Bodensee einen 2,6 Meter langen und 106 Kilogramm schweren Wels gefischt.
  • Er hat schon mehrere, nur unwesentlich kleinere Welse gefischt.
  • Dass
Mehr anzeigen

«Unglaublich was für Uboote mittlerweile im Bodensee herumschwimmen!», kommentiert Franz Blum seinen rekordverdächtigen Fang. 2,6 Meter lang und 106 Kilogramm schwer ist der Wels, den er vor kurzem aus dem Bodensee gezogen hat. 

Saftige Busse in Zürich. Fischer lassen sich für Fang von Riesen-Wels feiern – und werden verurteilt

Saftige Busse in ZürichFischer lassen sich für Fang von Riesen-Wels feiern – und werden verurteilt

Welse dieser Grösse habe es bis vor wenigen Jahren nur im Po in Italien oder im Ebro in Spanien gegeben. «Und sie wachsen weiter», schreibt er auf Facebook.

Franz Blum weiss, wovon er spricht. Er ist Berufsfischer und hat schon mehrere Riesenwelse gefangen. Er zieht die «U-Boote» nicht nur zur Show aus dem Bodensee, sondern bereitet sie in seinem Fischrestaurant beispielsweise als Rücken-Filet zu. 

Dass die Welse immer grösser werden, liegt laut SRF an den warmen Wintern. Erst wenn das Wasser richtig kalt werde, stellten diese das Fressen ein. Bleibt es mild, fressen und wachsen sie weiter. In den letzten Jahren kam es auch zu Angriffen von Welsen auf Badende.

Meistgelesen

2 Meter Schnee in 7 Tagen – Schweizer Skigebiet versinkt völlig im Schnee
Das droht Skandal-Prinz Andrew jetzt noch
Medaillenjägerin Eileen Gu stellt selbst NHL-Stars in den Schatten
Unheilbar langsam Richtung Tod – das musst du über die Krankheit ALS wissen
Seniorin (75) zockt andere Senioren ab – ihr zweites Modell ist besonders perfide