Die Silvesterfeiern in Hongkong gehen in diesem Jahr ohne das übliche Feuerwerksspektakel über die Bühne. Die Stadtverwaltung hat die farbenfrohe Pyrotechnikshow über dem malerischen Victoria-Hafen abgesagt, nachdem bei einem Grossbrand im November mindestens 161 Menschen ums Leben gekommen sind.
Stattdessen veranstaltet das Fremdenverkehrsamt heute Abend eine Musikshow mit dem Softrock-Duo Air Supply und anderen Sängern im zentralen Geschäftsviertel der Metropole. In der Gegend befindet sich auch das berühmte Ausgehviertel Lan Kwai Fong. Die Fassaden von acht Wahrzeichen werden sich in riesige Countdown-Uhren verwandeln, die um Mitternacht eine dreiminütige Lichtshow zeigen sollen.
Der schlimmste Brand in der Finanzmetropole seit 1948 war Ende November im Wohnkomplex Wang Fuk Court ausgebrochen, der gerade renoviert wurde. Die Behörden machten Mängel an Bambusgerüsten und Netzen sowie die an den Fenstern angebrachten Schaumstoffplatten für die schnelle Ausbreitung des Feuers verantwortlich.
Feuerkatastrophe in Hongkong: Mehr Tote und weitere Verhaftungen
STORY: Stilles Gedenken am Montag in Hongkong, vor Ort an den ausgebrannten Häuserskeletten oder bei einer Zeremonie nahebei. Bei dem verheerenden Hochhausbrand sind nach Behördenangaben mindestens 151 Menschen ums Leben gekommen, hiess es am Montag, 40 weitere Menschen gelten immer noch als vermisst. O-Ton Tsang Shuk Yin, Abteilung für Unfallermittlung, Polizei Hongkong: «Einige der Leichen sind zu Asche verbrannt, daher werden wir möglicherweise nicht alle Vermissten finden können.» Laut den Behörden hat die Verwendung minderwertiger Materialien bei der Sanierung der Hochhausblöcke den Brand angefacht. Tests an mehreren Proben der für die Renovierungsarbeiten aufgehängten grünen Netze hätten ergeben, dass es nicht den Brandschutzstandards entspreche, hiess es. Die von den Bauunternehmen verwendeten Schaumstoffisolierungen hätten die Flammen zusätzlich angefacht. Zudem hätten die Feuermelder in dem Komplex nicht ordnungsgemäss funktioniert. O-Ton Chan Tung, Direktor für Kriminalität und Sicherheit, Polizei Hongkong: «Die Polizei hat rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben 13 Personen festgenommen, darunter zwölf Männer und eine Frau im Alter zwischen 40 und 77 Jahren, die des Totschlags beschuldigt werden. Zu den Festgenommenen gehören Ermittler, der technische Berater, das zweitrangige Ingenieurbüro sowie mit diesem in Verbindung stehende Personen.» Die sieben Hochhäuser der Wohnanlage würden weiter durchsucht, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Es hatte sich rasch auf sieben der acht 32-stöckigen Blöcke des Komplexes ausgebreitet. Dort lebten mehr als 4000 Menschen. China warnte die Hongkonger davor, die Katastrophe für regierungskritische Demonstrationen zu nutzen. Ganz gleich, welche Methoden sie anwendeten, sie würden zur Rechenschaft gezogen und streng bestraft, teilte Chinas nationales Sicherheitsbüro am Wochenende mit.
01.12.2025
Die chinesische Stadt und Sonderverwaltungszone hat sich von dem Schock noch nicht erholt. Viele Bewohner hatten jahrelang gespart, um sich dort eine Wohnung kaufen zu können. Tausende sind jetzt in Übergangswohnungen, Hotels und Jugendherbergen untergebracht.
Feuerwerke gehören seit langem zu den Feierlichkeiten der Stadt zum Neujahrsfest, zum Mondneujahrsfest und zum Nationalfeiertag. Die Pyrotechnikshow vor der Wolkenkratzer-Skyline Hongkongs lockt in der Regel Hunderttausende Menschen an, darunter viele Touristen. Kulturministerin Rosanna Law räumte am Dienstag ein, der Verzicht auf das Feuerwerk werde voraussichtlich Hotel- und Restaurantbetriebe schädigen.
Hongkong hat auch schon nach früheren Katastrophen auf Feuerwerke verzichtet, unter anderem auf die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag 2013 nach einer Schiffskollision, bei der 39 Menschen ums Leben kamen, und das Neujahrsfest 2018 nach einem Busunglück, bei dem 19 Menschen starben. Auch während der Corona-Pandemie wurden Feuerwerke abgesagt.