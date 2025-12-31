13.54 Uhr

Aus Solidarität mit den von Hochwasser und Erdrutschen verwüsteten Gemeinden Indonesiens begeht der südostasiatische Inselstaat den Jahreswechsel gedämpfter als in früheren Jahren. Überschwemmungen und Erdrutsche hatten auf der Insel Sumatra vor wenigen Wochen mehr als 1100 Menschen das Leben gekostet.

In der Hauptstadt Jakarta an der Nordwestküste der Insel Java sollte das neue Jahr statt mit dem üblichen Pomp in gedämpfter Atmosphäre mit einem besinnlichen Programm begrüsst werden, bei dem Gebete für die Opfer im Zentrum stehen, wie Gouverneur Pramono Anung in der vergangenen Woche angekündigt hatte.

In Makassar, der Hauptstadt von Südsulawesi, appellierte Bürgermeister Munafri Arifuddin an die Einwohnerinnen und Einwohner, auf Feste komplett zu verzichten und stattdessen zu beten und innezuhalten. «Mitgefühl und Zurückhaltung sind wichtiger als Feuerwerk und Menschenmassen», sagte er.

Auf der Urlaubsinsel Bali wurden Konzerte und Feuerwerke abgesagt und durch eine Kulturveranstaltung mit 65 Gruppen ersetzt, die traditionelle Tänze aufführen.