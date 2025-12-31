  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ticker zum Jahreswechsel Stimmung in Neuseeland +++ KI, Taiwan, Weltraum: Chinas Xi Jinping hält Neujahrsrede

Philipp Dahm

31.12.2025

Peru: Schamanen sagen für 2026 Sturz Maduros und schwere Krankheit Trumps voraus

Peru: Schamanen sagen für 2026 Sturz Maduros und schwere Krankheit Trumps voraus

STORY: Es ist ein jährliches Ritual, auf das einige mit grosser Spannung und andere mit Belustigung blicken. In Perus Hauptstadt Lima hat eine Gruppe von Schamanen ihre Vorhersagen für 2026 verkündet – umgeben von Fotos internationaler Politiker, Blumen, Koka-Blättern, Schädeln und Räucherwerk. Die Zeremonie findet traditionell Ende Dezember statt.  O-Ton Juan de Dios Garcia, Schamane:  «2026 wird Herr Nicolas Maduro besiegt. Er wird aus Venezuela fliehen, er wird aber nicht gefangen, er wird fliehen.» Eine weitere Prophezeiung der Schamanen für das neue Jahr: US-Präsident Donald Trump werde schwer erkranken. Und: der Krieg in der Ukraine wird ein Ende finden. O-Ton Juan de Dios Garcia, Schamane:  «Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine ist in aller Munde. Ich sehe, dass dieser Konflikt enden wird, dass er vorbei sein wird, und dass sie die Flagge des Friedens hissen werden.» Mit ihrem Neujahrsritual wollen die Schamanen nach eigener Aussage den Frieden fördern und bessere Entscheidungen von Staats- und Regierungschefs anstossen. In der Vergangenheit bewahrheiteten sich einige ihrer Vorhersagen – oft lagen die Schamanen aber auch komplett daneben. 

30.12.2025

2025 plätschert seinem Ende entgegen: Wie weltweit Silvester gefeiert und das neue Jahr angegangen wird, erfährst du hier.

Philipp Dahm

31.12.2025, 12:45

31.12.2025, 13:55

Schweizer Wetterflash

Schweizer Wetterflash

Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige!

30.12.2025

  • Liveticker
    Neue Beiträge
  • Liveticker beendet
  • 13.54 Uhr

    Warum Indonesien nur verhalten feiert

    Aus Solidarität mit den von Hochwasser und Erdrutschen verwüsteten Gemeinden Indonesiens begeht der südostasiatische Inselstaat den Jahreswechsel gedämpfter als in früheren Jahren. Überschwemmungen und Erdrutsche hatten auf der Insel Sumatra vor wenigen Wochen mehr als 1100 Menschen das Leben gekostet.

    In der Hauptstadt Jakarta an der Nordwestküste der Insel Java sollte das neue Jahr statt mit dem üblichen Pomp in gedämpfter Atmosphäre mit einem besinnlichen Programm begrüsst werden, bei dem Gebete für die Opfer im Zentrum stehen, wie Gouverneur Pramono Anung in der vergangenen Woche angekündigt hatte.

    In Makassar, der Hauptstadt von Südsulawesi, appellierte Bürgermeister Munafri Arifuddin an die Einwohnerinnen und Einwohner, auf Feste komplett zu verzichten und stattdessen zu beten und innezuhalten. «Mitgefühl und Zurückhaltung sind wichtiger als Feuerwerk und Menschenmassen», sagte er.

    Auf der Urlaubsinsel Bali wurden Konzerte und Feuerwerke abgesagt und durch eine Kulturveranstaltung mit 65 Gruppen ersetzt, die traditionelle Tänze aufführen.

  • 13.45 Uhr

    KI, Taiwan, Weltraum: Chinas Xi Jinping hält Neujahrsrede

    Staats- und Parteichef Xi Jinping hat in seiner Neujahrsansprache technologische Fortschritte des Landes hervorgehoben und zugleich den Anspruch auf eine Wiedervereinigung mit Taiwan bekräftigt. «Die Wiedervereinigung unseres Mutterlandes ist ein Trend der Zeit und nicht aufzuhalten», erklärte Xi.

    Zu Wochenbeginn hatte das chinesische Militär gross angelegte Manöver rund um Taiwan abgehalten. Beobachter werteten die Übungen unter anderem als Reaktion auf neu genehmigte US-Waffenlieferungen an die Insel. Taiwan wird demokratisch regiert.

    China betrachtet die Inselrepublik dagegen als Teil seines Staatsgebiets und droht mit einer gewaltsamen «Wiedervereinigung», sollte eine friedliche Lösung scheitern. In aussenpolitischer Hinsicht sagte der chinesische Staatschef, China stehe auf der richtigen Seite der Geschichte und sei bereit, gemeinsam mit allen Ländern Frieden und Entwicklung in der Welt voranzubringen sowie an einer gerechteren globalen Ordnung mitzuwirken.

    In der am Silvesterabend verbreiteten Rede sprach Xi auch über die technologischen Stärken des Landes. Mehrere grosse KI-Modelle stünden in einem intensiven Wettbewerb, zugleich habe es Durchbrüche bei der Entwicklung eigener Halbleiter gegeben. Fortschritte gebe es auch bei humanoiden Robotern und der Drohnentechnologie.

    Xi says China to hit 2025 growth target of 'around 5 per cent' - https://www.channelnewsasia.com/east-asia/china-economy-5-cent-xi-jinping-new-year-speech-5771441

    [image or embed]

    — CNA - Channel News Asia (Unofficial) (@cna-poster.bsky.social) 31. Dezember 2025 um 13:43

    Als Beispiele für weitere Erfolge im abgelaufenen Jahr nannte Xi den Start der Raumsonde Tianwen-2 zur Erforschung von Asteroiden und Kometen sowie den Baubeginn eines grossen Wasserkraftprojekts in Tibet. Zudem sei Chinas erster Flugzeugträger mit elektromagnetischem Katapultsystem offiziell in Dienst gestellt worden.

    Mit Blick auf 2026 kündigte Xi an, den Start des 15. Fünfjahresplans für weitere Reformen, eine Vertiefung der Öffnungspolitik und qualitativ hochwertiges Wachstum zu nutzen.

  • 12.45 Uhr

    Silvesterstimmung in Neuseeland

  • 12.10 Uhr

    Wegen Grossbrand: Kein Feuerwerk in Hongkong

    Die Silvesterfeiern in Hongkong gehen in diesem Jahr ohne das übliche Feuerwerksspektakel über die Bühne. Die Stadtverwaltung hat die farbenfrohe Pyrotechnikshow über dem malerischen Victoria-Hafen abgesagt, nachdem bei einem Grossbrand im November mindestens 161 Menschen ums Leben gekommen sind.

    Stattdessen veranstaltet das Fremdenverkehrsamt heute Abend eine Musikshow mit dem Softrock-Duo Air Supply und anderen Sängern im zentralen Geschäftsviertel der Metropole. In der Gegend befindet sich auch das berühmte Ausgehviertel Lan Kwai Fong. Die Fassaden von acht Wahrzeichen werden sich in riesige Countdown-Uhren verwandeln, die um Mitternacht eine dreiminütige Lichtshow zeigen sollen.

    Der schlimmste Brand in der Finanzmetropole seit 1948 war Ende November im Wohnkomplex Wang Fuk Court ausgebrochen, der gerade renoviert wurde. Die Behörden machten Mängel an Bambusgerüsten und Netzen sowie die an den Fenstern angebrachten Schaumstoffplatten für die schnelle Ausbreitung des Feuers verantwortlich.

    Feuerkatastrophe in Hongkong: Mehr Tote und weitere Verhaftungen

    Feuerkatastrophe in Hongkong: Mehr Tote und weitere Verhaftungen

    STORY: Stilles Gedenken am Montag in Hongkong, vor Ort an den ausgebrannten Häuserskeletten oder bei einer Zeremonie nahebei. Bei dem verheerenden Hochhausbrand sind nach Behördenangaben mindestens 151 Menschen ums Leben gekommen, hiess es am Montag, 40 weitere Menschen gelten immer noch als vermisst. O-Ton Tsang Shuk Yin, Abteilung für Unfallermittlung, Polizei Hongkong: «Einige der Leichen sind zu Asche verbrannt, daher werden wir möglicherweise nicht alle Vermissten finden können.» Laut den Behörden hat die Verwendung minderwertiger Materialien bei der Sanierung der Hochhausblöcke den Brand angefacht. Tests an mehreren Proben der für die Renovierungsarbeiten aufgehängten grünen Netze hätten ergeben, dass es nicht den Brandschutzstandards entspreche, hiess es. Die von den Bauunternehmen verwendeten Schaumstoffisolierungen hätten die Flammen zusätzlich angefacht. Zudem hätten die Feuermelder in dem Komplex nicht ordnungsgemäss funktioniert. O-Ton Chan Tung, Direktor für Kriminalität und Sicherheit, Polizei Hongkong: «Die Polizei hat rund um die Uhr gearbeitet. Wir haben 13 Personen festgenommen, darunter zwölf Männer und eine Frau im Alter zwischen 40 und 77 Jahren, die des Totschlags beschuldigt werden. Zu den Festgenommenen gehören Ermittler, der technische Berater, das zweitrangige Ingenieurbüro sowie mit diesem in Verbindung stehende Personen.» Die sieben Hochhäuser der Wohnanlage würden weiter durchsucht, teilte die Polizei mit. Das Feuer war am Mittwochnachmittag ausgebrochen. Es hatte sich rasch auf sieben der acht 32-stöckigen Blöcke des Komplexes ausgebreitet. Dort lebten mehr als 4000 Menschen.  China warnte die Hongkonger davor, die Katastrophe für regierungskritische Demonstrationen zu nutzen. Ganz gleich, welche Methoden sie anwendeten, sie würden zur Rechenschaft gezogen und streng bestraft, teilte Chinas nationales Sicherheitsbüro am Wochenende mit.

    01.12.2025

    Die chinesische Stadt und Sonderverwaltungszone hat sich von dem Schock noch nicht erholt. Viele Bewohner hatten jahrelang gespart, um sich dort eine Wohnung kaufen zu können. Tausende sind jetzt in Übergangswohnungen, Hotels und Jugendherbergen untergebracht.

    Feuerwerke gehören seit langem zu den Feierlichkeiten der Stadt zum Neujahrsfest, zum Mondneujahrsfest und zum Nationalfeiertag. Die Pyrotechnikshow vor der Wolkenkratzer-Skyline Hongkongs lockt in der Regel Hunderttausende Menschen an, darunter viele Touristen. Kulturministerin Rosanna Law räumte am Dienstag ein, der Verzicht auf das Feuerwerk werde voraussichtlich Hotel- und Restaurantbetriebe schädigen.

    Hongkong hat auch schon nach früheren Katastrophen auf Feuerwerke verzichtet, unter anderem auf die Feierlichkeiten zum Nationalfeiertag 2013 nach einer Schiffskollision, bei der 39 Menschen ums Leben kamen, und das Neujahrsfest 2018 nach einem Busunglück, bei dem 19 Menschen starben. Auch während der Corona-Pandemie wurden Feuerwerke abgesagt.

  • 12.10 Uhr

    Darum ist China das Mutterland des Feuerwerks

    China gilt nach Angaben des US-Handelsverbands American Pyrotechnics Association als Ursprungsland des Feuerwerks. Schon im 2. Jahrhundert vor Christus entdeckten die Menschen dort, dass ins Feuer geworfene Bambushalme mit einem ordentlichen Knall explodieren.

    Den ersten dokumentierten Feuerwerkskörper baute der laut Guinnessbuch der Rekorde als Erfinder des Schwarzpulvers bekannte Mönch Li Tian, der während der Tang-Dynastie (etwa 618 bis 907) lebte. Er füllte seine Erfindung in hohle Bambusstängel, was nach dem Anzünden noch lauter krachte. Diese Knallkörper band er zusammen, um mit einem Feuerwerk böse Geister zu vertreiben.

  • 11.35 Uhr

    Amerikanisch Samoa feiert erst morgen Mittag Silvester

    Amerikanisch-Samoa, das nur 220 Kilometer östlich von Samoa auf der anderen Seite der internationalen Datumsgrenze liegt, wird schliesslich der letzte bewohnte Ort der Erde sein, der das neue Jahr begrüsst – zwölf Stunden nach der Schweiz.

  • 11.14 Uhr

    Um 12 Uhr folgt Neuseeland, um 14 Uhr Australien

    Nur 15 Minuten später geht es auf den zu Neuseeland gehörenden Chatham Islands ins neue Jahr. Die Inseln mit etwas mehr als 700 Einwohnern liegen etwa 800 Kilometer östlich von Neuseeland und haben eine eigene Zeitzone. Um 12 Uhr MEZ stossen dann Neuseeland sowie die Inselstaaten Samoa und Tonga auf 2026 an.

    In Neuseeland stehen die Wahrzeichen der grössten Stadt Auckland im Mittelpunkt aufwendiger Lichtshows und Feuerwerke – allen voran der 328 Meter hohe Sky Tower, der höchste Turm der Südhalbkugel. Auch in der Hauptstadt Wellington sind Lichtspektakel und Musik geplant.

    Partyvolk richtet sich am 31. Dezember in Sydney für das Feuerwerk ein.
    Partyvolk richtet sich am 31. Dezember in Sydney für das Feuerwerk ein.
    KEYSTONE

    Um 14 Uhr MEZ ist dann Sydney an der Reihe. In der australischen Metropole sollen rund um die ikonische Harbour Bridge und das Opernhaus neun Tonnen Pyrotechnik in den Himmel geschossen werden.

    Nach dem tödlichen Terroranschlag am Bondi Beach vor zwei Wochen wurden die Feierlichkeiten an dem berühmten Strand hingegen abgesagt.

  • 11 Uhr

    Prost Neujahr, Kiritimati!

    2026 hat begonnen! Zwar noch nicht in der Schweiz, aber auf einem Atoll in der Südsee. Um 11 Uhr MEZ haben die etwa 7300 Einwohner von Kiritimati das neue Jahr begrüsst. Das Atoll mit rund 320 Quadratkilometern Landfläche und herrlichen Lagunen gehört zur Inselrepublik Kiribati, die mehrere Zeitzonen hat. Sie erstreckt sich mitten im Südpazifik entlang des Äquators.

    Abgelegen: Kirtimati.
    Abgelegen: Kirtimati.
    Google Earth
    • Mehr anzeigen

Meistgelesen

Epstein-Koryphäe: «Das ist schlimmer, als ich dachte» +++ Trumps legt erstmals Veto ein
Diese Bilder sollen Angriff auf Putin-Residenz beweisen +++ Finnland setzt Frachter fest
Zahl der Grippefälle steigt weiter stark an – so ist dein Kanton betroffen
Diese Sportlerinnen und Sportler sind 2025 verstorben
Junge Talente gestalten das Bundesratsfoto 2026