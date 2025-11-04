  1. Privatkunden
Sehen aus wie in Mad Max Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Von Christian Thumshirn

4.11.2025

Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen

Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?

04.11.2025

Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?

Von Christian Thumshirn

04.11.2025, 23:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Russlands Truppen setzen auf improvisierte Panzer mit stacheligen Aufbauten gegen Drohnenangriffe.
  • Die seltsamen Fahrzeuge sollen Treffer ablenken und ihre Überlebenschancen an der Front erhöhen.
  • Fachleute rätseln, ob diese neuen Konstruktionen Taktik oder reine Notlösung sind.
Mehr anzeigen

Mit Stacheldraht, Metallgittern und dicken Blechplatten rüstet Putins Armee ihre Panzer auf. Die bizarren Konstruktionen sollen Kamikaze-Drohnen abwehren – und sehen aus, als kämen sie direkt aus einem Endzeitfilm.

Neue Taktik im Drohnenkrieg

Ob diese Umbauten tatsächlich wirksam sind oder nur eine Übergangslösung darstellen, bleibt offen. blue News zeigt im Video Bilder der ungewöhnlichen Panzer.

