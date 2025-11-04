Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen
Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?
04.11.2025
Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren?
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Russlands Truppen setzen auf improvisierte Panzer mit stacheligen Aufbauten gegen Drohnenangriffe.
- Die seltsamen Fahrzeuge sollen Treffer ablenken und ihre Überlebenschancen an der Front erhöhen.
- Fachleute rätseln, ob diese neuen Konstruktionen Taktik oder reine Notlösung sind.
Mit Stacheldraht, Metallgittern und dicken Blechplatten rüstet Putins Armee ihre Panzer auf. Die bizarren Konstruktionen sollen Kamikaze-Drohnen abwehren – und sehen aus, als kämen sie direkt aus einem Endzeitfilm.
Neue Taktik im Drohnenkrieg
Ob diese Umbauten tatsächlich wirksam sind oder nur eine Übergangslösung darstellen, bleibt offen. blue News zeigt im Video Bilder der ungewöhnlichen Panzer.
Mehr Videos aus dem Ressort
Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen
Nach knapp 90 Jahren flammt die Hoffnung im Rätsel um Amelia Earhart wieder auf: Die Pilotin, die als erste Frau die Erde im Motorflug umrunden wollte, verschwand über dem Pazifik – nun startet eine Expedition, überzeugt, das Geheimnis zu knacken.
28.10.2025