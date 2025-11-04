Sehen aus wie in Mad Max – Putins Stachelschweine – So sollen Russlands Panzer Drohnen trotzen Skurrile Panzer mit Metallstacheln rollen durch den Ukraine-Krieg. Putins Truppen setzen auf Improvisation statt Hightech – ihre «Stachelschweine» sollen Drohnen abwehren und länger überleben. Kann das funktionieren? 04.11.2025

Mit Stacheldraht, Metallgittern und dicken Blechplatten rüstet Putins Armee ihre Panzer auf. Die bizarren Konstruktionen sollen Kamikaze-Drohnen abwehren – und sehen aus, als kämen sie direkt aus einem Endzeitfilm.

Neue Taktik im Drohnenkrieg

Ob diese Umbauten tatsächlich wirksam sind oder nur eine Übergangslösung darstellen, bleibt offen. blue News zeigt im Video Bilder der ungewöhnlichen Panzer.

