Der Flughafen Tampa in Florida erlaubte sich einen Schwerz. Das Netz nahm den Aufruf ernst. Screenshot Twitter

Ein angebliches Pyjama-Verbot am Tampa International Airport brachte das Internet kurzzeitig in Aufruhr. Am Ende stellte sich heraus: Niemand muss den Schlafanzug im Koffer verstecken – es war nur ein Scherz. Doch die Frage bleibt: Wie bequem darf man eigentlich fliegen?

Redaktion blue News Gabriela Beck

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Tampa International Airport in Florida löste mit einem satirischen Beitrag über ein angebliches Pyjama-Verbot eine Online-Debatte aus.

Der Flughafen stellte später klar, dass es sich nur um einen Scherz handelte. Mehr anzeigen

Der Flughafen von Tampa im US-Bundesstaat Florida hat mit einem Scherz über ein Schlafanzug-Verbot in seinem Terminal für Aufregung gesorgt. Der Flughafen erklärte am Donnerstag zunächst im Onlinedienst X, nachdem es «erfolgreich» gelungen sei, das Tragen von Crocs-Schuhen zu verbieten, sei es nun an der Zeit für ein Pyjama-Verbot. Nach einer hitzigen Debatte im Netz erklärte ein Flughafen-Sprecher, es handele sich um einen Scherz.

Der Flughafen Tampa teile regelmässig «unbeschwerte und satirische Inhalte» in den Online-Netzwerken, sagte der Sprecher der Zeitung «USA Today». Der Beitrag über das Pyjama-Verbot sei eine «scherzhafte» Anspielung auf die aktuelle Debatte über Reisekleidung gewesen. Reisende könnten natürlich auch weiterhin bequeme Kleidung tragen.

Im Herbst hatte eine Kampagne des US-Verkehrsministeriums mit dem Titel «Das goldene Zeitalter des Reisens» in den USA eine Debatte über angemessene Kleidung für Reisende ausgelöst. Das Ministerium empfahl unter anderem, sich vor Antritt einer Flugreise «elegant zu kleiden». «Wir sollten es vermeiden, in Hausschuhen und Schlafanzug zum Flughafen zu kommen», erklärte Verkehrsminister Sean Duffy auf CNN.