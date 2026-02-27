  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Aufregung um Reisekleidung Pyjama-Verbot am Flughafen? Scherz sorgt für Wirbel im Netz

Gabriela Beck

27.2.2026

Der Flughafen Tampa in Florida erlaubte sich einen Schwerz. Das Netz nahm den Aufruf ernst.
Der Flughafen Tampa in Florida erlaubte sich einen Schwerz. Das Netz nahm den Aufruf ernst.
Screenshot Twitter

Ein angebliches Pyjama-Verbot am Tampa International Airport brachte das Internet kurzzeitig in Aufruhr. Am Ende stellte sich heraus: Niemand muss den Schlafanzug im Koffer verstecken – es war nur ein Scherz. Doch die Frage bleibt: Wie bequem darf man eigentlich fliegen?

Redaktion blue News

27.02.2026, 21:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Tampa International Airport in Florida löste mit einem satirischen Beitrag über ein angebliches Pyjama-Verbot eine Online-Debatte aus.
  • Der Flughafen stellte später klar, dass es sich nur um einen Scherz handelte.
Mehr anzeigen

Der Flughafen von Tampa im US-Bundesstaat Florida hat mit einem Scherz über ein Schlafanzug-Verbot in seinem Terminal für Aufregung gesorgt. Der Flughafen erklärte am Donnerstag zunächst im Onlinedienst X, nachdem es «erfolgreich» gelungen sei, das Tragen von Crocs-Schuhen zu verbieten, sei es nun an der Zeit für ein Pyjama-Verbot. Nach einer hitzigen Debatte im Netz erklärte ein Flughafen-Sprecher, es handele sich um einen Scherz.

Der Flughafen Tampa teile regelmässig «unbeschwerte und satirische Inhalte» in den Online-Netzwerken, sagte der Sprecher der Zeitung «USA Today». Der Beitrag über das Pyjama-Verbot sei eine «scherzhafte» Anspielung auf die aktuelle Debatte über Reisekleidung gewesen. Reisende könnten natürlich auch weiterhin bequeme Kleidung tragen.

Im Herbst hatte eine Kampagne des US-Verkehrsministeriums mit dem Titel «Das goldene Zeitalter des Reisens» in den USA eine Debatte über angemessene Kleidung für Reisende ausgelöst. Das Ministerium empfahl unter anderem, sich vor Antritt einer Flugreise «elegant zu kleiden». «Wir sollten es vermeiden, in Hausschuhen und Schlafanzug zum Flughafen zu kommen», erklärte Verkehrsminister Sean Duffy auf CNN.

Video zeigt Notlandung: Flugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse

Video zeigt Notlandung: Flugzeug crasht auf dicht befahrener Strasse

Horror-Moment in der amerikanischen Stadt Gainesville. Als am Montag ein Kleinflugzeug mitten auf der Strasse notlanden musste, krachte es mit mehreren Fahrzeugen zusammen. Im Video siehst du die Notlandung.

10.02.2026

Mehr zum Thema

Flughafen München im Ausnahmezustand. 500 Passagiere sitzen wegen Schnee nachts in Flugzeugen fest

Flughafen München im Ausnahmezustand500 Passagiere sitzen wegen Schnee nachts in Flugzeugen fest

Videoaufnahmen zeigen Brand. Delta-Maschine muss kurz nach Abflug in Savannah notlanden

Videoaufnahmen zeigen BrandDelta-Maschine muss kurz nach Abflug in Savannah notlanden

Italien. Lufthansa-Tochter erlaubt 30-Kilo-Hunde in Flugzeugen

ItalienLufthansa-Tochter erlaubt 30-Kilo-Hunde in Flugzeugen

Meistgelesen

Das ändert sich im März in der Schweiz
Demokraten fordern Trump-Aussage im Epstein-Ausschuss +++ Vor Kongresswahlen: Trump schliesst Notstandserklärung aus
Bill Clinton: Habe «nichts falsch gemacht»
Hund schleckt sie ab – Frau verliert alle Gliedmassen
Bürgermeister von Mailand: «Fahrer war erst eine Stunde im Dienst»