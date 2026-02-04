Das Pima County Sheriff’s Department sucht nach der vermissten Nancy Guthrie. Pima County Sheriff’s Department via AP

Die Polizei vermutet ein Verbrechen, es werden Blutspuren gefunden: Die 84-jährige Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie ist spurlos verschwunden. Der Fall hält die USA in Atem: Was bisher bekannt ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die 84-jährige Nancy Guthrie, Mutter der Star-Moderatorin Savannah Guthrie, ist aus ihrem Haus in Arizona verschwunden.

Die Seniorin gilt als nicht dement, aber gesundheitlich eingeschränkt. Sie ist auf lebenswichtige Medikamente angewiesen, die sie seit dem Verschwinden nicht mehr einnehmen konnte.

Die Ermittler prüfen Einbruchs- und Blutspuren sowie mögliche Lösegeldforderungen. Auch Donald Trump hat sich öffentlich eingeschaltet. Mehr anzeigen

«Nach allem, was wir am Tatort gesehen haben, gehen wir von einem Verbrechen aus», sagte Chris Nanos, der Sheriff von Pima County nahe Tucson, auf einer Pressekonferenz: Die 84-jährige Mutter von US-TV-Moderatorin Savannah Guthrie ist verschwunden und nach erster Einschätzung der Polizei aus ihrem eigenen Haus im Bundesstaat Arizona entführt worden.

Auch wenn die Epstein-Files derzeit die Schlagzeilen in den USA bestimmen, rätselt die Nation über diesen Fall. Sogar Präsident Donald Trump äusserte sich dazu.

Noch ist allerdings unklar, was genau passiert ist. Hier erfährst du, was bekannt ist und was nicht.

Wer ist die vermisste Nancy Guthrie?

Nancy Guthrie ist die Mutter einer der bekanntesten Fernsehjournalistinnen der USA: Savannah Guthrie ist seit 2012 eines der Gesichter der populären Morgensendung «Today» auf NBC. Nancy hatte immer wieder Auftritte in der Sendung. Im Jahr 2022 würdigte Savannah Guthrie den 80. Geburtstag ihrer Mutter in einer ihrer Sendungen und lobte darin ihre «Entschlossenheit» und «Widerstandsfähigkeit».

Savannah Guthrie (mit Co-Anchor Carson Daly) moderiert die «Today»-Show auf NBC - eine der beliebtesten Morgensendungen im US-TV. IMAGO/MediaPunch

Was ist passiert?

Zuletzt gesehen wurde Nancy Guthrie am Samstagabend, als sie von Familienangehörigen nach Hause gebracht wurde. Als die Seniorin am Sonntag nicht wie üblich zum Gottesdienst in der Kirche erschien, wurde die Familie von einem Bekannten informiert.

Die Familie meldete Nancy Guthrie daraufhin als vermisst. Die Behörden reagierten laut «New York Times» umgehend und schickten ein Such- und Rettungsteam mit Freiwilligen, Hunden, Drohnen und einem Hubschrauber los.

Warum geht die Polizei von einem Verbrechen aus?

Sheriff Nanos verwies auf die eingeschränkte Mobilität der 84-Jährigen. Zudem deuteten andere Details darauf hin, dass sie nicht von selbst das Haus verlassen habe, ohne dies aber weiter zu erläutern. «Dies ist kein Fall von Demenz», sagte er zudem. «Sie ist hellwach.»

Nancy Guthrie habe einige körperliche Beschwerden, so der Sheriff weiter. Sie benötige Medikamente, die innerhalb von 24 Stunden eingenommen werden müssten, da es sonst tödlich enden könnte.

Auf die Frage, ob es zufällig die Mutter der Moderation getroffen habe oder es eine gezielte Tat sei, sagte der Sheriff: «Wir wissen es nicht. Wir untersuchen in jede Richtung, aber wir wissen es nicht.»

Wie ist der Stand der Ermittlungen?

Sheriff Nanos informierte am Dienstag darüber, dass die Ermittler DNA-Spuren im Haus von Nancy Guthrie sichergestellt hätten. Es werde allerdings noch einige Tage dauern, bis diese analysiert werden.

Die «Los Angeles Times» berichtete am Dienstag unter Berufung auf Polizeiquellen, dass es Einbruchsspuren am Haus gibt und Blutspuren gefunden wurden.

Die Behörden bestätigten zudem, dass sie «Kenntnis von Berichten über mögliche Lösegeldforderungen» im Zusammenhang mit dem Verschwinden von Nancy Guthrie habe. Die Promi-Nachrichtenseite «TMZ» hatte am Dienstag mitgeteilt, dass sie eine Lösegeldforderung erhalten habe, in der eine Millionenzahlung in Bitcoin verlangt wurde.

Wie reagiert Donald Trump auf die Entführung?

Auch der US-Präsident hat sich in dem Fall zu Wort gemeldet und wünscht offenbar, die Zahl der FBI-Ermittler aufzustocken, die an dem Fall arbeiten.

«Ich werde sie (Savannah Guthrie) später anrufen. Ich finde das schrecklich», sagte Trump laut Nachrichtenagentur Reuters gegenüber Reportern während einer Gesetzesunterzeichnung im Oval Office. «Ich habe mich immer sehr gut mit Savannah verstanden. (Es ist eine) sehr ungewöhnliche Situation, aber wir werden es herausfinden.»

Mit Agenturmaterial.