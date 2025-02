Räuber fesseln Mitarbeiter und flüchten mit Beute

Vier Männer haben am Mittwoch in Saanen BE ein Hotel überfallen. Danach flüchteten sie mit gestohlenen Autos. (Symbolbild) Keystone

Am Mittwochmorgen ist in Saanen BE ein Hotel überfallen worden. Die Waadtländer Polizei konnte die Täter später in Aigle VD festnehmen.

Keystone-SDA, sda/tgab SDA

In Saanen BE ist ein Hotel überfallen worden.

Die Täter betraten die Hotellobby und zwangen einen Mitarbeiter, den Tresor zu öffnen.

Anschliessend flüchteten sie mit der Beute in zwei gestohlenen Autos in Richtung Kanton Waadt.

Die Kantonspolizei Waadt nahm die Verfolgung auf und konnte drei der vier mutmasslichen Täter stellen. Mehr anzeigen

Ersten Erkenntnissen der Kantonspolizei Bern zufolge fuhren vier Männer mit einem Auto zu dem betroffenen Hotel in Saanen. Die Kennzeichen des Autos waren als gestohlen gemeldet, wie die Polizei am Donnerstag weiter mitteilte.

Die Männer betraten die Hotellobby und forderten einen Mitarbeiter auf, den Tresor zu öffnen. Danach fesselten sie den Mann und verliessen das Hotel mit der Beute, wie es weiter hiess. Sie entwendeten zudem ein weiteres Auto und flüchteten mit beiden Fahrzeugen in Richtung Kanton Waadt.

Die Kantonspolizei Waadt nahm die Verfolgung auf und konnte drei der vier mutmasslichen Täter anhalten. Sie wurden in den Kanton Bern überführt. Die Fahndung nach dem vierten Täter war am Donnerstagnachmittag noch im Gange.