Ein Mann hat in Köln mehrere Personen verletzt, darunter eine Polizistin, der er einen Teil ihres Ohrs abgebissen hat. KEYSTONE

Ein Mann hat in Köln mehrere Personen verletzt. Zuerst hat er Passanten angegriffen, dann einer Polizistin einen Teil ihres Ohrs abgebissen und zwei weitere Beamtinnen verletzt.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Köln hat ein randalierender Mann einer Polizistin ein Stück vom Ohr abgebissen.

Die 26-jährige Polizistin musste danach operiert werden.

Davor hat der Mann Passanten mit einem Schlüssel attackiert. Mehr anzeigen

Ein randalierender Mann hat einer Polizistin in Köln ein Stück von einem Ohr abgebissen. Ausserdem verletzte der 40-Jährige am Freitagmorgen zwei weitere Beamtinnen und einen Beamten zum Teil schwer, wie die Polizei mitteilte. Die 26-Jährige musste am Ohr operiert werden.

Der 40-Jährige hatte zuvor im Stadtteil Ehrenfeld einen Passanten mit einem Schlüssel an der Stirn verletzt. Gegenüber den alarmierten Einsatzkräften zeigte er sich aggressiv, so dass diese nach eigenen Angaben einen Taser einsetzten.

Als dies keine Wirkung zeigte, brachten sie den Mann zu Boden, wobei dieser biss und um sich schlug. Der Mann wurde festgenommen.

SDA