Engima M4 Rare Verschlüsselungsmaschine der Nazis für Rekordsumme versteigert

Carlotta Henggeler

22.11.2025

Die Nazi-Verschlüsselungsmaschine Enigma M4 erzielte bei einer Autkion eine hohe Summe. Das Modell der Chefriermaschine im Bild steht im Museum des Zweiten Weltkrieges in Seattle. 
Die Nazi-Verschlüsselungsmaschine Enigma M4 erzielte bei einer Autkion eine hohe Summe. Das Modell der Chefriermaschine im Bild steht im Museum des Zweiten Weltkrieges in Seattle. 
IMAGO/Dreamstime

Eine funktionstüchtige «Enigma M4» aus der NS-Zeit wurde in Paris für 482'600 Euro versteigert – ein neuer Rekordpreis.

Redaktion blue News

22.11.2025, 19:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine funktionsfähige «Enigma M4» aus der NS-Zeit wurde in Paris für 482'600 Euro verkauft – so viel wurde noch nie für dieses Modell bezahlt.
  • Die Maschine aus einer französischen Privatsammlung ging an einen unbekannten Käufer und übertraf damit deutlich den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2015.
  • Die «Enigma» galt als technisches Meisterwerk, bis britische Krypto-Experten ihren Code knackten.
Mehr anzeigen

Eine seltene und voll funktionsfähige «Enigma M4» aus der NS-Zeit ist in Paris für 482'600 Euro unter den Hammer gekommen – so viel wurde noch nie für dieses Modell bezahlt.

Die Verschlüsselungsmaschine stammt aus einer Privatsammlung und war zuvor im Besitz eines französischen Sammlers.

Ein unbekannter Käufer sicherte sich das historische Stück, das zuletzt 2015 in New York für deutlich weniger versteigert wurde.

Von den Nazis zur Verschlüsselung von Botschaften verwendet – von einem Briten geknackt

Die «Enigma»-Maschine wurde in den 1920er-Jahren zur militärischen Verschlüsselung entwickelt und galt wegen ihrer Milliarden Kombinationsmöglichkeiten als technisches Meisterwerk.

Im Zweiten Weltkrieg setzten deutsche Truppen die Maschine zur Verschlüsselung ihrer Kommunikation ein – bis britische Krypto-Experten um Alan Turing den Code entschlüsselten, was später als ein entscheidender Beitrag zum Ausgang des Krieges gewertet wurde.

Der Beitrag der britischen Mathematiker blieb jahrzehntelang geheim und wurde erst in den 1990er-Jahren öffentlich bekannt. Ihre Geschichte wurde unter anderem im Film «The Imitation Game» mit Benedict Cumberbatch verfilmt.

Ein vergleichbares Modell der «Enigma M4» erzielte 2015 in New York einen damaligen Rekordpreis von 365'000 US-Dollar.

