Eigentlich hätte ein 38-Jähriger vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH erscheinen sollen. Stattdessen weilte er in Budapest. Dieses Foto stammt von einem anderen Prozess im Jahr 2015. KEYSTONE

Ein 38-Jähriger soll sich vor dem Bezirksgericht Dietikon ZH wegen Alkohol am Steuer und Raserei verantworten., doch der Ungar macht lieber Ferien.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann auch Richterswil ZH hat seinen Gerichtstermin verpasst, weil er den Termin falsch eintrug und in den Ferien ist.

Der 38-Jährige ist im Mai 2022 in Dieitikon ZH angetrunken 121 statt 60 km/h gefahren.

Der Ungar muss nun am 17. Oktober vor den Richter. Mehr anzeigen

Der Lenker aus Richterswil ZH ist am 31. Mai 2022 in Dietikon ZH im Tunnel der Mutschellenstrasse in Richtung Spreitenbach AG unterwegs. Das Problem: Statt der erlaubten 60 km/h ist er mit 121 km/h unterwegs – und auch noch angetrunken.

Doch zum fälligen Gerichtstermin am 19. September in Dietikon taucht der Jaguar nicht auf: Der Ungar ist in den Ferien in Budapest. Er habe erst am Vortag gemerkt, dass er sich den Termin falsch eingetragen habe, teilt sein Verteidiger laut «Limmattaler Zeitung» dem Richter mit.

«Es war ihm sehr peinlich», erzählte demnach der Anwalt, eine Umbuchung des Fluges, der erst am Abend des 19. September in der Schweiz landen sollte, sei nicht möglich gewesen. Nun muss sich der 38-Jährige am 17. Oktober in Dietikon dem Richter stellen.

Eijen Spruch konnte sich Bezirksrichter Marc-Andrea Wolf-Heidegger am Ende dann aber doch nicht verkneifen: «Vielleicht sollten Sie ihn zwei Tage vorher anrufen, um sicherzugehen, dass er den Termin richtig eingeschrieben hat.»