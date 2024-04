Nach einem Raubüberall auf ein Uhrengeschäft in Le Locle sucht die Polizei nach Zeugen. (Symbolbild) Bild: sda

In Le Locle im Neuenburger Jura verübten unbekannte Täter einen Raubüberfall auf ein Uhrengeschäft und entkamen unerkannt. Sie zwangen einen Mitarbeiter, die Schliessfächer zu öffnen.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Donnerstagmorgen kam es in Le Locle im Neuenburger Jura zu einem Raubüberfall.

Die Täter überfielen ein Uhrengeschäft und konnten unerkannt flüchten.

Sie zwangen einen Mitarbeiter, die Schliessfächer zu öffnen, anschliessend fesselten sie den unverletzten Mann. Mehr anzeigen

Unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen einen Raubüberfall auf ein Uhrengeschäft in Le Locle im Neuenburger Jura verübt. Sie konnten mit einer Beute in unbekannter Höhe fliehen. Verletzt wurde niemand.

Gegen 04.45 Uhr brachen vier Personen in das Geschäft ein, wie die Kantonspolizei Neuenburg mitteilte. Anschliessend warteten die Täter warteten auf die Ankunft eines Mitarbeiters und zwangen ihn, die Schliessfächer zu öffnen.

Dann verliessen sie den Tatort und liessen das Opfer gefesselt zurück. Ein Kollege, der gerade seinen Dienst antrat, entdeckte das Opfer und schlug Alarm. Der Mitarbeiter blieb laut Polizeiangaben körperlich unverletzt, erlitt aber einen starken Schock und wurde von einem Care Team betreut.

Die Staatsanwaltsschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Polizei sucht Zeugen des Überfalls.

hkl, sda