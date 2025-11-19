Wie wir auf Unsicherheit reagieren, wirkt sich auf unser Wahlverhalten aus. Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In unsicheren Zeiten florieren rechtspopulistische Parteien. Eine Studie hat nun herausgefunden: Menschen, die Unsicherheit nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrnehmen, wählen seltener rechts.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine positive Einstellung zu ungewissen Verhältnissen führt zu einer geringeren Bereitschaft, Rechtspopulisten zu wählen.

Das wurde im Rahmen einer von einer Forschungsgruppe der ETH Zürich in Deutschland durchgeführten Studie herausgefunden.

Wer Unsicherheit als Chance sieht, ist ausserdem auch gegenüber Vielfalt und gesellschaftlichem Wandel im Allgemeinen positiver eingestellt. Mehr anzeigen

Wie Menschen eine ungewisse Zukunft betrachten, wirkt sich auf ihr politisches Wahlverhalten aus. Das haben Forscher*innen der ETH Zürich in einer neuen Studie herausgefunden. Demnach zählen Menschen mit einer positiven Einstellung gegenüber Unsicherheit seltener zu den Wähler*innen rechtspopulistischer Parteien.

Auch auf die Einstellung gegenüber sozialer Vielfalt sowie gesellschaftlichen Wandel im Allgemeinen wirkt sich Optimismus positiv aus. Ausgeführt wurde die Studie von Dezember 2024 bis März 2025 in Deutschland: Der Zeit der diesjährigen Bundestagswahl und des dazugehörigen Wahlkampfs.

Positivere Einstellungen auch gegenüber Vielfalt

Für die Studie nahmen 745 Personen, die ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung Deutschlands ergaben, an mehreren Befragungen teil. Dabei wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen unterteilt: eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe.

Der Testgruppe wurde zu Beginn der Studie eine Präsentation gezeigt, in der die positiven Auswirkungen von Sicherheit dargestellt werden. Anschliessend mussten die Teilnehmer*innen Fragebögen beantworten. Die Kontrollgruppe bekam die gleichen Fragebögen – jedoch ohne vorher mit einer Präsentation über die Chancen, die Unsicherheit mit sich bringt, gesehen zu haben.

Die Ergebnisse bestätigten die Thesen der Forscher*innen. Während die Akzeptanz von Vielfalt und gesellschaftlichem Wandel in der Testgruppe zunahm, nahm die Bereitschaft, die AfD zu wählen, ab.

Chance für die Demokratie

Doch die Studie macht noch einen weiterführenden Punkt: Die Einstellung des Menschen gegenüber Unsicherheit ist wandelbar. Studienleiterin Ruri Takizawa sieht hier eine Chance: Über die Förderung einer Sichtweise, in der Unsicherheit positiv besetzt ist, könnten Demokratien wieder gestärkt werden.

Der starke Zuspruch für Parteien deutlich rechts der Mitte wird von vielen Expert*innen als Folge unsicherer Verhältnisse in Gesellschaft und Weltpolitik gedeutet, etwa durch Kriege oder die Corona-Pandemie.