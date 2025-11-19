  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Schweizer Studie Rechtsparteien profitieren von Unsicherheit – ausser man sieht sie als Chance

Jan-Niklas Jäger

19.11.2025

Wie wir auf Unsicherheit reagieren, wirkt sich auf unser Wahlverhalten aus.
Wie wir auf Unsicherheit reagieren, wirkt sich auf unser Wahlverhalten aus.
Bild: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

In unsicheren Zeiten florieren rechtspopulistische Parteien. Eine Studie hat nun herausgefunden: Menschen, die Unsicherheit nicht als Bedrohung, sondern als Chance wahrnehmen, wählen seltener rechts.

Jan-Niklas Jäger

19.11.2025, 21:37

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine positive Einstellung zu ungewissen Verhältnissen führt zu einer geringeren Bereitschaft, Rechtspopulisten zu wählen.
  • Das wurde im Rahmen einer von einer Forschungsgruppe der ETH Zürich in Deutschland durchgeführten Studie herausgefunden.
  • Wer Unsicherheit als Chance sieht, ist ausserdem auch gegenüber Vielfalt und gesellschaftlichem Wandel im Allgemeinen positiver eingestellt.
Mehr anzeigen

Wie Menschen eine ungewisse Zukunft betrachten, wirkt sich auf ihr politisches Wahlverhalten aus. Das haben Forscher*innen der ETH Zürich in einer neuen Studie herausgefunden. Demnach zählen Menschen mit einer positiven Einstellung gegenüber Unsicherheit seltener zu den Wähler*innen rechtspopulistischer Parteien.

Auch auf die Einstellung gegenüber sozialer Vielfalt sowie gesellschaftlichen Wandel im Allgemeinen wirkt sich Optimismus positiv aus. Ausgeführt wurde die Studie von Dezember 2024 bis März 2025 in Deutschland: Der Zeit der diesjährigen Bundestagswahl und des dazugehörigen Wahlkampfs.

Positivere Einstellungen auch gegenüber Vielfalt

Für die Studie nahmen 745 Personen, die ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung Deutschlands ergaben, an mehreren Befragungen teil. Dabei wurden die Teilnehmenden in zwei Gruppen unterteilt: eine Testgruppe und eine Kontrollgruppe.

Neue Studie deckt auf. Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Neue Studie deckt aufDie verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Der Testgruppe wurde zu Beginn der Studie eine Präsentation gezeigt, in der die positiven Auswirkungen von Sicherheit dargestellt werden. Anschliessend mussten die Teilnehmer*innen Fragebögen beantworten. Die Kontrollgruppe bekam die gleichen Fragebögen – jedoch ohne vorher mit einer Präsentation über die Chancen, die Unsicherheit mit sich bringt, gesehen zu haben.

Die Ergebnisse bestätigten die Thesen der Forscher*innen. Während die Akzeptanz von Vielfalt und gesellschaftlichem Wandel in der Testgruppe zunahm, nahm die Bereitschaft, die AfD zu wählen, ab.

Chance für die Demokratie

Doch die Studie macht noch einen weiterführenden Punkt: Die Einstellung des Menschen gegenüber Unsicherheit ist wandelbar. Studienleiterin Ruri Takizawa sieht hier eine Chance: Über die Förderung einer Sichtweise, in der Unsicherheit positiv besetzt ist, könnten Demokratien wieder gestärkt werden.

Der starke Zuspruch für Parteien deutlich rechts der Mitte wird von vielen Expert*innen als Folge unsicherer Verhältnisse in Gesellschaft und Weltpolitik gedeutet, etwa durch Kriege oder die Corona-Pandemie.

Mehr zum Thema

Neue Studie deckt auf. Die verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Neue Studie deckt aufDie verborgene Gefahr der Schweizer Armut

Studie deckt auf. So viel darfst du für ein langes, gesundes Leben herumsitzen

Studie deckt aufSo viel darfst du für ein langes, gesundes Leben herumsitzen

«Ziemlich schockierend». Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

«Ziemlich schockierend»Kollaps der Atlantik-Strömung laut Studie wahrscheinlicher als gedacht

Meistgelesen

Eltern fliegen mit Töchtern in die Karibik – zu Hause finden sie sich vor Gericht wieder
Merz beleidigt Brasilianer – und tut so, als wäre nichts gewesen
USA und Russland handeln offenbar Plan für Kriegsende aus – Kiew soll grosse Zugeständnisse machen
Auf diese Gegner kann Italien in den Playoffs treffen
Keine Kopie für Grand Jury im Fall Comey – Justizministerium blamiert sich