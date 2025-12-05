  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ganz ruhig, alles wird gut» Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See

Christian Thumshirn

5.12.2025

«Ganz ruhig, alles wird gut» – Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See

«Ganz ruhig, alles wird gut» – Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See

Bei ihrer Wanderung geraten Dutzende Rehe in Sibirien auf spiegelglattes Eis – bewegungsunfähig und dem Tod nah. Fischer bringen die Tiere mit Schlitten und blossen Händen in Sicherheit. Die Rettung im Video.

05.12.2025

Bei ihrer Wanderung geraten Dutzende Rehe in Sibirien auf spiegelglattes Eis – bewegungsunfähig und dem Tod nah. Fischer bringen die Tiere mit Schlitten und blossen Händen in Sicherheit. Die Rettung im Video.

Christian Thumshirn

05.12.2025, 21:25

Ein Video aus Sibirien zeigt, wie Dutzende Rehe auf einem zugefrorenen See in der Region Nowosibirsk feststecken. Weil es ungewöhnlich mild war, wurde die Eisoberfläche rutschig – die Tiere konnten nicht mehr stehen oder weiterziehen.

Fischer tragen Tiere ans Ufer

Fischer aus dem Karasuk-Distrikt entdeckten die Rehe auf einem See und brachten sie ans Ufer – teils mit Schlitten, teils auf den Schultern. Die Rettung war mühsam und riskant: Die verschreckten Tiere traten und bissen.

Einsatzkräfte rücken nach – nicht alle überleben

Später unterstützten Rettungsteams mit einem Luftkissenboot die Bergung weiterer Tiere. Laut Behörden überlebte die Mehrheit – einige Rehe waren beim Eintreffen der Helfer jedoch bereits verendet.

Mehr Videos aus dem Ressort

Beunruhigender Trend –Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm

Beunruhigender Trend –Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm

Chiles Wissenschaftler dokumentieren einen stillen Kollaps: Die Humboldt-Pinguine verlieren ihr Zuhause. Die Gründe reichen weit über die Küste hinaus. Ist die Art überhaupt noch zu retten, und wenn ja, wie?

24.11.2025

Mehr zum Thema

Beunruhigender Trend. Stilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm

Beunruhigender TrendStilles Drama um Pinguin-Kolonie – jetzt schlagen Forscher Alarm

Laser liefert endlich Beweise. Ein verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Laser liefert endlich BeweiseEin verschollener Abenteurer – und die geheimnisvollen Städte im Amazonas

Nach der Rekorddürre 2024. Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Nach der Rekorddürre 2024Amazonas am Limit – Feuer, Dürre und der Kipppunkt, der alles verändern könnte

Meistgelesen

Bezahlbarkeit wird zu Trumps grosser Schwäche – und zur Gefahr für die Republikaner
Odermatt geschlagen, von Allmen gestürzt: Kriechmayr gewinnt Super-G in Beaver Creek
Frau erfriert am Grossglockner – jetzt muss ihr Freund vor Gericht