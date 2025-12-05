«Ganz ruhig, alles wird gut» – Rehe rutschen in die Falle – Fischer retten sie vom gefrorenen See Bei ihrer Wanderung geraten Dutzende Rehe in Sibirien auf spiegelglattes Eis – bewegungsunfähig und dem Tod nah. Fischer bringen die Tiere mit Schlitten und blossen Händen in Sicherheit. Die Rettung im Video. 05.12.2025

Ein Video aus Sibirien zeigt, wie Dutzende Rehe auf einem zugefrorenen See in der Region Nowosibirsk feststecken. Weil es ungewöhnlich mild war, wurde die Eisoberfläche rutschig – die Tiere konnten nicht mehr stehen oder weiterziehen.

Fischer tragen Tiere ans Ufer

Fischer aus dem Karasuk-Distrikt entdeckten die Rehe auf einem See und brachten sie ans Ufer – teils mit Schlitten, teils auf den Schultern. Die Rettung war mühsam und riskant: Die verschreckten Tiere traten und bissen.

Einsatzkräfte rücken nach – nicht alle überleben

Später unterstützten Rettungsteams mit einem Luftkissenboot die Bergung weiterer Tiere. Laut Behörden überlebte die Mehrheit – einige Rehe waren beim Eintreffen der Helfer jedoch bereits verendet.

