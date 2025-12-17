  1. Privatkunden
«Zeit ist Geld» Unternehmer landet mit Heli auf Skipiste – kein Bock auf Anstehen

ai-scrape

17.12.2025 - 08:55

Ein italienischer Geschäftsmann liess sich per Heli zum Skifahren fliegen. Ihm droht eine Busse.
Ein italienischer Geschäftsmann liess sich per Heli zum Skifahren fliegen. Ihm droht eine Busse.
Archivbild: sda

Ein italienischer Geschäftsmann sorgte für Aufsehen, als er mit seinem Helikopter auf einer Skipiste landete, um Zeit zu sparen. Nun droht ihm eine Geldstrafe.

Carlotta Henggeler

17.12.2025, 08:55

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein italienischer Unternehmer landete ohne Genehmigung mit seinem Helikopter direkt auf einer Skipiste, um Wartezeit zu vermeiden.
  • Die italienische Luftfahrtbehörde leitete ein Verfahren ein: Giorgio Oliva droht eine Geldstrafe – nicht zum ersten Mal.
  • 2020 war Oliva in einen tödlichen Helikopterabsturz verwickelt und wurde wegen fahrlässiger Tötung verurteilt.
Mehr anzeigen

Ein ungewöhnlicher Vorfall ereignete sich im Skigebiet Maniva in den italienischen Alpen, als ein Helikopter die Aufmerksamkeit der Besucher auf sich zog. Die Maschine gehörte Giorgio Oliva, dem Präsidenten des Stahlkonzerns Industrie Riuniti Odolesi (IRO).

Anstatt die kurvenreiche Strasse zum Parkplatz zu nehmen, entschied sich Oliva, direkt auf der Skipiste zu landen. Die Carabinieri, die den Vorfall beobachteten, sahen, wie Oliva seinen Helikopter neben der Strecke abstellte, seine Skiausrüstung anzog und den Hang hinunterfuhr.

Auf die Frage der Polizisten, warum er so gehandelt habe, antwortete Oliva laut der Zeitung «Corriere della Sera»: «Ich hatte keine Zeit, ich war in Eile und wollte Skifahren.»

In tragischem Unfall verwickelt

Obwohl seine Dokumente und die Fluglizenz in Ordnung waren, fehlte ihm die Genehmigung für den Flug und die Landung im Skigebiet. Dies führte dazu, dass ein Verfahren bei der italienischen Luftfahrtbehörde gegen ihn eingeleitet wurde, und ihm droht eine erneute Geldstrafe.

Bereits im April hatte Oliva eine ähnliche Aktion im Skigebiet von Madonna di Campiglio durchgeführt, wofür er 2000 Euro Strafe zahlen musste. Diese Summe scheint ihn jedoch nicht abzuschrecken, da er die Strafe als lächerlich empfindet.

Ein tragischer Vorfall ereignete sich im Jahr 2020, als Oliva mit einem Kollegen auf dem Weg zur Piste war. Der Helikopter stürzte in den Bergen an der französischen Grenze ab, wobei ein Geschäftsführer von IRO ums Leben kam. Oliva bekannte sich der fahrlässigen Tötung schuldig und erhielt eine achtmonatige Bewährungsstrafe.

«Sieht wohl bekloppt aus»: Nach 28 Jahren wieder auf den Ski – der Selbstversuch

«Sieht wohl bekloppt aus»: Nach 28 Jahren wieder auf den Ski – der Selbstversuch

In der vierten Klasse ist blue News Redaktor Adrian Kammer zum letzten Mal auf den Skiern gestanden. Alle sagen, es sei wie Velo fahren: Man verlernt es nie. Auf der Piste im Hoch-Ybrig machen wir den Test.

09.02.2024

