Rekord-Waldbrände wüten derzeit auf der iberischen Halbinsel: In Spanien und Portugal stehen riesige Flächen in Flammen, Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Feuer – und es gibt bereits mehrere Todesopfer.

Seit einer Woche lodern in Spanien mehrere grosse Brände. Durch Waldbrände ist in Spanien schon jetzt so viel Land verbrannt wie nie zuvor innerhalb eines ganzen Jahres. Den Flammen seien seit Jahresbeginn mehr als 343'000 Hektar zum Opfer gefallen, teilte am Montag das europäische Waldbrand-Informationssystem Effis mit.

Das entspricht in etwa der Fläche von fast einer halben Million Fussballfelder. Das bisher schlimmste Jahr war 2022 mit einer verbrannten Fläche von 306'000 Hektar.

Aktuell gebe es 23 grössere Brände, die sich in Einsatzstufe zwei befinden, erklärte die Generaldirektorin des Zivilschutzes, Virgina Barcones, im staatlichen TV-Sender RTVE.

Über diese höchste regionale Einsatzstufe hinaus könnte nur noch die Ausrufung des nationalen Notstandes durch die Zentralregierung erfolgen - was aber nicht erwogen wird.

Bei den schweren Wald- und Vegetationsbränden im Norden und Westen Spaniens gibt es ein viertes Todesopfer. Ein Feuerwehrmann kam ums Leben, als das Löschfahrzeug, in dem er in der Provinz León unterwegs war, in der Nacht eine Böschung hinunterstürzte.

Die Ursache des Unfalls ist bisher unbekannt, wie die Nachrichtenagentur Europa Press und weitere Medien unter Berufung auf den regionalen Notfalldienst berichteten. Zuvor waren bereits drei Männer - darunter zwei freiwillige Helfer - schweren Verbrennungen erlegen.

Auch in Portugal wüten derzeit Waldbrände

Auch im Nachbarland Portugal brennt es seit Tagen. Dort kam ein Feuerwehrmann am Sonntag während des Einsatzes bei einem Unfall ums Leben. Er ist das zweite Todesopfer in Spaniens Nachbarland.

Am Montag waren im beliebten Urlaubsland fünf grössere Feuer aktiv. Nach Angaben des Zivilschutzes wurden diese und kleinere Brände insgesamt von mehr als 3'800 Feuerwehrleuten bekämpft. Betroffen sind vor allem dünn besiedelte Gebiete im Zentrum des Landes.