Spanien beschlagnahmt Kokain im Wert von 1,4 Milliarden Franken

Die Policia Nacional hat 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Clara Margais/dpa/Keystone (Symbolbild)

So viel wurde noch nie beschlagnahmt: Auf einem Frachter vor der Küste Afrikas hat die spanische Polizei 30 Tonnen Kokain gefunden. Im Strassenverkauf würden die Drogen 1,4 Milliarden Franken einbringen.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf einem Frachter vor der Küste Afrikas hat die spanische Polizei die Rekordmenge von 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt.

Im Strassenverkauf würde die gefundene Kokainmenge rund 1,5 Milliarden Euro einbringen (rund 1,4 Milliarden Franken).

Nach Einschätzung der Behörden sollten die Drogen auf hoher See auf kleinere Schnellboote verladen werden, die das Kokain dann nach Europa weitertransportieren. Mehr anzeigen

Die spanische Polizei hat nach Angaben der Justiz auf einem Frachter vor der Küste Afrikas die Rekordmenge von 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Eine grössere Menge des weissen Pulvers in einer einzelnen Ladung sei bisher weltweit nicht bekannt. Die Beschlagnahmung gelang den Angaben zufolge in Kooperation mit der Antidrogenbehörde DEA der USA und der niederländischen Polizei.

Die Drogen seien in 1279 Bündeln verpackt gewesen und hätten einen Handelspreis von mehr als 812 Millionen Euro (rund 740 Millionen Franken), teilte die Justiz der Kanaren weiter mit. Im Strassenverkauf würde die bereits vergangenen Freitag gefundene Kokainmenge sogar rund 1,5 Milliarden Euro einbringen (rund 1,4 Milliarden Franken). Dennoch stellt die Ladung nur einen Bruchteil der insgesamt geschmuggelten Drogen dar. Schätzungen gehen hier eher von Tonnenmengen im vierstelligen Bereich aus.

Ein Richter auf den Kanaren habe Untersuchungshaft für alle 23 Besatzungsmitglieder der «Arconian» angeordnet, teilte ein Justizsprecher weiter mit. Das 90 Meter lange Schiff unter der Flagge der Komoren war laut Schiffsinformationsdiensten von Sierra Leone in Westafrika auf dem Weg nach Libyen, als es vor der Küste Westsaharas gestoppt wurde. Nach Einschätzung der Behörden sollten die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Südamerika stammenden Drogen auf hoher See auf kleinere Schnellboote verladen werden, die das Kokain dann nach Europa weitertransportieren.

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