Spanien beschlagnahmt Kokain im Wert von 1,4 Milliarden Franken

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Rekordfund auf hoher See Spanien beschlagnahmt Kokain im Wert von 1,4 Milliarden Franken 

SDA

7.5.2026 - 19:46

Die Policia Nacional hat 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
Die Policia Nacional hat 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
Clara Margais/dpa/Keystone (Symbolbild)

So viel wurde noch nie beschlagnahmt: Auf einem Frachter vor der Küste Afrikas hat die spanische Polizei 30 Tonnen Kokain gefunden. Im Strassenverkauf würden die Drogen 1,4 Milliarden Franken einbringen.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

07.05.2026, 19:46

07.05.2026, 20:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einem Frachter vor der Küste Afrikas hat die spanische Polizei die Rekordmenge von 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt.
  • Im Strassenverkauf würde die gefundene Kokainmenge rund 1,5 Milliarden Euro einbringen (rund 1,4 Milliarden Franken).
  • Nach Einschätzung der Behörden sollten die Drogen auf hoher See auf kleinere Schnellboote verladen werden, die das Kokain dann nach Europa weitertransportieren.
Mehr anzeigen

Die spanische Polizei hat nach Angaben der Justiz auf einem Frachter vor der Küste Afrikas die Rekordmenge von 30 Tonnen Kokain beschlagnahmt. Eine grössere Menge des weissen Pulvers in einer einzelnen Ladung sei bisher weltweit nicht bekannt. Die Beschlagnahmung gelang den Angaben zufolge in Kooperation mit der Antidrogenbehörde DEA der USA und der niederländischen Polizei.

Die Drogen seien in 1279 Bündeln verpackt gewesen und hätten einen Handelspreis von mehr als 812 Millionen Euro (rund 740 Millionen Franken), teilte die Justiz der Kanaren weiter mit. Im Strassenverkauf würde die bereits vergangenen Freitag gefundene Kokainmenge sogar rund 1,5 Milliarden Euro einbringen (rund 1,4 Milliarden Franken). Dennoch stellt die Ladung nur einen Bruchteil der insgesamt geschmuggelten Drogen dar. Schätzungen gehen hier eher von Tonnenmengen im vierstelligen Bereich aus.

Expertin warnt vor Gefahren. Kokain-Boom in der Schweiz – und niemand kann ihn stoppen

Expertin warnt vor GefahrenKokain-Boom in der Schweiz – und niemand kann ihn stoppen

Ein Richter auf den Kanaren habe Untersuchungshaft für alle 23 Besatzungsmitglieder der «Arconian» angeordnet, teilte ein Justizsprecher weiter mit. Das 90 Meter lange Schiff unter der Flagge der Komoren war laut Schiffsinformationsdiensten von Sierra Leone in Westafrika auf dem Weg nach Libyen, als es vor der Küste Westsaharas gestoppt wurde. Nach Einschätzung der Behörden sollten die aller Wahrscheinlichkeit nach aus Südamerika stammenden Drogen auf hoher See auf kleinere Schnellboote verladen werden, die das Kokain dann nach Europa weitertransportieren.

Mehr Videos

Drogenschmuggel aufgeflogen: Verdächtige mit 63 Kugeln Kokain im Magen abgefangen

Drogenschmuggel aufgeflogen: Verdächtige mit 63 Kugeln Kokain im Magen abgefangen

Eine Passagierin wurde nach einem Hinweis auf Drogenschmuggel an einem südafrikanischen Flughafen verhaftet. Ein Röntgenbild zeigt: Die junge Frau trägt eine grosse Menge an Kokain in ihrem Körper.

24.09.2024

Mehr zum Thema

Bestellbar per App. Schnee in Irland – die Grüne Insel steckt im Kokainrausch

Bestellbar per AppSchnee in Irland – die Grüne Insel steckt im Kokainrausch

«Ein beachtlicher Schlag». Bauer führt Polizei zu 200 Kilogramm Kokain – Schweizer verhaftet

«Ein beachtlicher Schlag»Bauer führt Polizei zu 200 Kilogramm Kokain – Schweizer verhaftet

«Weisser Tsunami». Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

«Weisser Tsunami»Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

Meistgelesen

Kurz vor dem 9. Mai: Selenskyj warnt vor Parade in Moskau +++ Russland ruft zum Verlassen Kiews auf
Hantavirus-Ausbruch – droht uns jetzt eine neue Pandemie?
Verschollene Schweizer Luchsin Vreni wieder aufgetaucht – samt Nachwuchs
Rega hilft Schiffbrüchige aus dem Thunersee zu fischen
Spanien beschlagnahmt Kokain im Wert von 1,4 Milliarden Franken