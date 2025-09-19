Rentnerin will Verkehr mit Sprayerei beruhigen – Polizei greift durch

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Winterthur ZH Rentnerin will Verkehr mit Sprayerei beruhigen – Polizei greift durch

SDA

19.9.2025 - 10:41

Screenshot Google Maps

Ungewöhnlicher Einsatz für die Stadtpolizei Winterthur: Eine 71-Jährige sprüht eine rote Fläche auf eine frisch geteerte Strasse. Mit der Farbfläche auf dem Fahrbelag hoffte sie, den Verkehr zu beruhigen.

Keystone-SDA

19.09.2025, 10:41

Kurz nach 13 Uhr meldet eine Anwohnerin der Büelrainstrasse in Winterthur, dass auf der frisch geteerten Strasse ein Teppich mit roter Farbe aufgemalt worden sei.

Eine Polizeipatrouille macht sich umgehend auf den Weg und stellt «eine Sprayerei auf einer Fläche von ca. 3 x 8 Metern» fest. Nach der Person, die die rote Farbe auf den Asphalt gesprüht hat, müssen die Beamten nicht lange suchen: Eine 71-Jährige gibt die Sachbeschädigung zu.

Ihre Tat erklärt sie damit, dass sie so den Verkehr habe beruhigen wollen.

Meistgelesen

«Kann euch nur nicht ausstehen» – Schild verweigert Zutritt
«Die Zeiten ändern sich»: Yakin beendet das Nati-Kapitel Shaqiri
19-Jähriger rast in Fussgänger – Frau (70) und Mann (29) tot
«200 Meter vor der Ausfahrt habe ich die Nachricht erhalten»
Rentnerin will Verkehr mit Sprayerei beruhigen – Polizei greift durch

Videos aus dem Ressort

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Über 380'000 Views auf YouTube erzielt das Video mit dem neu entdeckten Höckerschneckenfisch. Im Video erfährst du, welche einzigartigen Merkmale der Schneckenfisch besitzt.

18.09.2025

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Die Huajiang Grand Canyon Bridge besteht den ultimativen Belastungstest und wird voraussichtlich Ende September eröffnen. Im Video erfährst du mehr über die Merkmale des Megabaus.

12.09.2025

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Würdest du einen Bungee-Jump von einem Heissluftballon aus machen? In der Schweiz kennt man den Sprung von Brücken oder Dämmen – in Stockholm in Schweden das auch direkt aus der Luft.

12.09.2025

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Neue Tiefsee-Fischart: Höckerschneckenfisch geht viral

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Spektakulärer Rekordbau in China: 96 LKWs testen die höchste Brücke der Welt – bestanden

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Einzigartiger Bungee-Jump: Von einem Heissluftballon 600 Meter in die Tiefe springen

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Neuer Guinness-Weltrekord. Ein Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Neuer Guinness-WeltrekordEin Dorf backt sich mit Strudeln in die Geschichtsbücher

Forscher rätseln. Toter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Forscher rätselnToter Hai mit riesiger Bisswunde am Stadtstrand auf Mallorca

Kurioser Vorfall. Dank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch

Kurioser VorfallDank einer Fliege fällt der Golfball doch noch ins Loch