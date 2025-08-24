Restaurant in Deutschland akzeptiert keine getrennten Rechnungen

Im Restaurant Accanto Semplicissimo in Esslingen wird das getrennte Zahlen abgeschafft, um den Service zu beschleunigen. Wie findest du diese Entscheidung?

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das Restaurant Accanto Semplicissimo in Esslingen hat das getrennte Bezahlen abgeschafft, damit der Service schneller wird.

Besonders Gäste aus der Schweiz und Schwaben bestanden häufig auf geteilte Rechnungen, was laut dem Inhaber zu erheblichen Verzögerungen führte.

Die Entscheidung sorgt für Schlagzeilen. Mehr anzeigen

Das italienische Restaurant Accanto Semplicissimo in Esslingen im Bundesland Baden-Württemberg hat beschlossen, das getrennte Bezahlen von Rechnungen abzuschaffen.

Diese Entscheidung wurde getroffen, um den Arbeitsaufwand für das Personal zu verringern, insbesondere bei Hochbetrieb.

Der Gastronom Salvatore Marrazzo, der das Restaurant seit 2018 führt, erklärt, dass das Aufteilen der Rechnung bei grossen Gruppen oft zu Verzögerungen führt, berichtet «Bild».

Marrazzo berichtet, dass hauptsächlich schwäbische und Schweizer Gäste oft darauf bestehen, die Rechnung bis ins letzte Detail aufzuteilen, was den Service erheblich verlangsamt.

«Nervige Eigenart»

Marazzo sagt gegenüber «Bild»: «Oftmals kommt es vor, dass Schwaben pingelig darüber diskutieren, wer wie viele Gläser aus einer Flasche Rotwein getrunken hat, und dass dies bitte auch für die Rechnungen gesplittet wird.» Auch bei Gästen aus der Schweiz habe er diese «nervige Eigenart» beobachtet.

Es gibt eine Ausnahme

Diese Praxis, die in der Türkei als «Alman hesabe» bekannt ist, steht im Gegensatz zur italienischen Tradition des gemeinsamen Zahlens, auch «alle romana» genannt.

Trotz der neuen Regelung zeigt die Kundschaft Verständnis. Beschwerden gab es bisher keine, und wer im Voraus Bescheid gibt, kann weiterhin getrennt zahlen. Das Restaurant, das für seine Gerichte wie Seeteufel und Kalbsbäckchen bekannt ist, zieht viele Gäste an, die den reibungslosen Ablauf schätzen.

