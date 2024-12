Restaurant mit herziger Historie schliesst nach 130 Jahren

Das Restaurant Feldschlösschen in Wangen bei Olten beherbergte einst eine Entbindungsstation. Screenshot Google Maps

Nach über 130 Jahren endet die Geschichte des Restaurants Feldschlösschen in Wangen bei Olten. Pächter Walter Husi, der sich mit dem Betrieb einen Lebenstraum erfüllte, schliesst das Haus endgültig.

Seit 1895 war das Feldschlösschen nicht nur Gasthaus, sondern auch eine Entbindungsstation mit besonderen Geschichten.

Mit dem Feldschlösschen verliert Wangen eine Institution, die für viele ein Symbol der Gemeinde war. Mehr anzeigen

Nach sechs intensiven Jahren verabschiedet sich Walter Husi, gelernter Koch und Pächter, von seinem Lebenstraum: dem Restaurant Feldschlösschen in Wangen bei Olten. Am 18. Januar 2025 wird der Betrieb endgültig eingestellt, und mit ihm schliesst ein Kapitel, das 130 Jahre Gastronomiegeschichte in der Gemeinde prägte.

Als Walter Husi das Feldschlösschen vor sechs Jahren übernahm, wollte er sich vor seiner Pensionierung den Traum erfüllen, sein eigener Chef zu sein. Trotz Herausforderungen wie der Corona-Pandemie, die er mit einem Fokus auf Take-away-Angebote meisterte, blickt er zufrieden zurück. «Ich habe den Schritt nie bereut,» resümiert der letzte Wirt gegenüber dem «Oltener Tagblatt».

Eine Verlängerung des Pachtvertrags lehnte er jedoch ab. Nun plant Husi zunächst eine Pause, ist aber offen für temporäre Stellvertretungen in der Gastronomie.

Ein Ort mit Geschichte und Geschichten

Das Feldschlösschen wurde 1895/96 von Victor Husi für seinen Sohn Philipp erbaut. Nach dessen frühem Tod führte seine Ehefrau Elise das Lokal weiter, bevor es 1925 in die Hände der Familie Gmür überging. Unter ihrer Leitung entwickelte sich das Gasthaus zu einem besonderen Ort: Neben dem Restaurantbetrieb gab es eine Entbindungsstation im Obergeschoss. So warteten werdende Väter unten bei einem Getränk, während oben Kinder das Licht der Welt erblickten. Viele Wangner erinnern sich stolz daran, im Feldschlösschen geboren worden zu sein.

Mit der Schliessung des Feldschlösschens verliert Wangen bei Olten eine traditionsreiche Institution, die weit über die Gemeindegrenzen hinaus beliebt war. Stammgäste, Wanderer und Vereine, die hier ihre Fahnen und Pokale ausstellten, müssen nun Abschied nehmen. Aus einst zehn Gasthäusern in Wangen bleiben künftig nur noch zwei oder drei übrig.

Für die Wangner hat das Ende des Feldschlösschens eine besondere Symbolik: Das Restaurant, das mit einem Husi begann, endet nun wieder mit einem Husi. Walter Husi schwingt noch bis Mitte Januar den Kochlöffel, bevor die Türen des Feldschlösschens endgültig schliessen.