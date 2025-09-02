Restaurant veröffentlicht Gäste-Rechnung – und geht viral

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

63'237 Euro für ein Abendessen Restaurant veröffentlicht Gäste-Rechnung – und geht viral

Oliver Kohlmaier

2.9.2025

Der Ferienort Palmanova Beach auf Mallorca ist eigentlich nicht als Luxus-Destination bekannt.
Der Ferienort Palmanova Beach auf Mallorca ist eigentlich nicht als Luxus-Destination bekannt.
Bild: IMAGO/nicepix.world

In einem italienischen Restaurant auf Mallorca essen 18 Gäste für fast 60'000 Franken zu Abend. Nun veröffentlichten die Betreiber die Rechnung – und haben Fragen.

Redaktion blue News

02.09.2025, 19:30

02.09.2025, 20:00

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Betreiber eines italienischen Restaurants auf Mallorca haben in den sozialen Medien die sehr hohe Rechnung für ein Abendessen veröffentlicht.
  • Insgesamt 63'237,90 Euro schlug das Abendessen für 18 Gäste zu Buche, darunter rund 5700 Euro für Trinkgeld.
  • Alleine 45'000 Euro liessen sich die Gäste «diverse Fischgerichte» kosten.
Mehr anzeigen

Flaschenweise Champagner und tausende Franken allein für Trinkgeld: Die Betreiber eines Restaurants auf Mallorca haben auf Instagram die extrem hohe Rechnung eines Abendessens veröffentlicht – und damit in den sozialen Medien für gemischte Reaktionen gesorgt.

Insgesamt 63'237 Euro und 90 Cent (rund 59'300 Franken) liess sich der Gastgeber das Abendessen im ‹Annabel› kosten. Die Betreiber des italienischen Restaurants im Ferienort Palmanova zeigten sich auf Instagram verblüfft. «Wessen Rechnung ist das? Markiert sie bitte hier, wir möchten gerne darüber sprechen», heisst es unter dem Bild der Quittung.

Wassernotstand im Orangental:. Ferien-Hotspot schlägt Alarm – Wasser reicht nur noch für 10 Tage

Wassernotstand im Orangental:Ferien-Hotspot schlägt Alarm – Wasser reicht nur noch für 10 Tage

«Das Finanzamt liebt dieses Foto»

Zwar entfiel der hohe Betrag auf insgesamt 18 Gäste, räumt das Restaurant gegenüber der «Mallorca Zeitung» später ein. Dennoch seien allein für «diverse Fischgerichte» rund 45'000 Euro berechnet worden. Das Trinkgeld von zehn Prozent sei zudem automatisch aufgeschlagen worden.

Entsprechend fleissig wird das Posting von den Nutzer*innen kommentiert. «Das Finanzamt liebt dieses Foto» heisst es dort, ein anderer fragt kritisch: «Warum wurde diese Quittung veröffentlicht?»

Ausserdem melden sich andere Restaurant-Betreiber und schlagen augenzwinkernd vor, die Gäste könnten gerne auch einmal bei ihnen vorbeikommen.

5700 Euro Trinkgeld

Weil das Trinkgeld von zehn Prozent automatisch berechnet wird, war das Restaurant bereits kürzlich Gesprächsthema auf der Balearen-Insel. Als Reaktion erinnerte die Verbraucherschutzorganisation OCU Ende Juli in einer Medienmitteilung daran, dass es keine gesetzliche Verpflichtung für Trinkgeld gebe.

Gegenüber der «Mallorca Zeitung» stellte das Restaurant klar, dass die Servicegebühr optional und auf der Rechnung entsprechend vermerkt sei.

Die Gäste im Annabel bezahlten das Trinkgeld offenbar freiwillig. Kostenpunkt: rund 5'700 Euro.

Mehr zum Thema

Von Touristen überflutet. Einheimische besetzen beliebten Instagram-Strand auf Mallorca

Von Touristen überflutetEinheimische besetzen beliebten Instagram-Strand auf Mallorca

Proteste gegen Massentourismus. Spanier bespritzen Touristen mit Wasserpistolen

Proteste gegen MassentourismusSpanier bespritzen Touristen mit Wasserpistolen

Massentourismus auf Mallorca. «Dieses Jahr hat es so viele Menschen auf der Insel wie nie zuvor»

Massentourismus auf Mallorca«Dieses Jahr hat es so viele Menschen auf der Insel wie nie zuvor»

Meistgelesen

Restaurant veröffentlicht Gäste-Rechnung – und geht viral
Hedgefonds-Manager sagt Finanzkrise in den USA voraus
Richter: Nationalgarde darf in LA keine Polizeiarbeit machen +++ Trump erhöht Druck auf Pharmafirmen
Tennis-Star erlebt Schock-Moment auf dem Court und bricht in Tränen aus
Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter