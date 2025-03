Rettungskräfte an der Absturzstelle des Helikopters. (10. März 2025) Bild: Keystone/WAPT via AP

Ein Rettungshelikopter ist im US-Bundesstaat Mississippi abgestürzt. Behördenangaben zufolge sind drei Menschen bei dem Unfall ums Leben gekommen, darunter der Pilot und zwei Spitalmitarbeiter.

DPA dpa

Ein Rettungshelikopter ist im US-Bundesstaat Mississippi abgestürzt.

Drei Menschen kamen bei dem Unfall ums Leben.

Dabei handelt es sich um den Piloten und zwei Spitalmitarbeiter. Mehr anzeigen

Weitere Personen waren nicht an Bord des Helikopters. Dieser war auf dem Rückflug von einem Patiententransport, als er am Montag gegen 12.30 Uhr in Madison County abstürzte, wie das Medical Center der University of Mississippi mitteilte.

Ein Grund für den Absturz wurde nicht genannt. Die Bundesluftfahrtbehörde will den Vorfall untersuchen. «Dies ist eine tragische Erinnerung an die Risiken, die die Ersthelfer in Mississippi jeden Tag eingehen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten», schrieb der Gouverneur des Bundesstaates, Tate Reeves, in einem Beitrag auf Facebook.