Er erfand den Anzug neu Das war das bewegte Leben von Modeschöpfer Giorgio Armani

Carlotta Henggeler

4.9.2025

Giorgio Armani an einer seiner Shows im Februar 2015 in Mailand. 
KEYSTONE

Fashiondesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben. Der Italiener prägte die Modewelt. Entdeckt wurde sein Talent durch einen anderen Modemacher. 

Carlotta Henggeler

04.09.2025, 16:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben, sein Modeimperium bestätigte die Nachricht offiziell.
  • Der italienische Designer revolutionierte ab den 1980er-Jahren die Herrenmode mit minimalistischen, weicheren Schnitten und prägte auch die Damenmode weltweit.
  • Bis zuletzt leitete er sein Unternehmen allein, blieb der Börse fern und baute eine globale Marke mit über 2000 Geschäften und rund 8700 Mitarbeitenden auf.
Mehr anzeigen

Die Fashionwelt trauert um Modezar Giorgio Armani. Der italienische Designer ist im Alter von 91 Jahren gestorben, sein Unternehmen hat die Meldung bestätigt. 

Bekannt wurde er durch Herrenmode in minimalistischen Schnitten mit gedeckten Farben. Längst gehört sein Name auch zu den Klassikern der Damenmode. Armani liess Hollywood-Stars in edlen Einzelkreationen glänzen, verkaufte in seinen Geschäften aber auch Parfüm und Jeans in grossen Serien.

Immer mit Sitz in Mailand

Armani kam am 11. Juli 1934 in Piacenza in der Region Emilia-Romagna im Norden Italiens zur Welt. Nach dem Zweiten Weltkrieg zog die Familie nach Mailand, wo sich bis heute die Konzernzentrale befindet. Nach dem Abitur begann er ein Medizinstudium, das er nach zwei Jahren abbrach.

Die ersten Schritte in der Welt der Mode machte er in den 60er Jahren als Schaufensterdekorateur und Einkäufer für die italienische Kaufhauskette La Rinascente. Die ersten eigenen Entwürfe lieferte er im Unternehmen von Italiens Altmeister Nino Cerruti (1930-2022). Einen Hochschulabschluss oder eine andere fertige Ausbildung hatte er in seinem Metier nie.

Armani machte Anzüge lockerer - und erlaubt T-Shirt

In den 80er Jahren machte sich Armani einen Namen als der Mann, der das Herrenjackett neu erfand. Er nahm den Anzugstoffen ihre Steifheit, machte alles weicher, fliessender, lässiger. Eine zweite Armani-Revolution war, dass bei ihm das T-Shirt auch zum Anzug getragen werden durfte.

Armani kleidete zahlreiche Hollywood-Stars ein: Richard Gere in «American Gigolo», Kevin Costner («Die Unbestechlichen»), Tom Cruise («Mission Impossible») und Leonardo DiCaprio («Wolf of Wall Street»). Auch Oscar-Auftritte von Nicole Kidman oder Cate Blanchett in Armani sind vielen in Erinnerung.

Seit 1985 allein als Konzernchef

Ein wichtiger Baustein für den Erfolg lag in der Partnerschaft mit seinem italienischen Landsmann Sergio Galeotti. Beide gründeten 1975 zusammen den Konzern Giorgio Armani SpA. Galeotti kümmert sich bis zu seinem frühen Tod 1985 um die finanziellen Belange. Seit dem Tod seines Partners hatte Armani die Zügel des Fashion-Imperiums allein in der Hand.

Mit einem geschätzten Vermögen von mehr als elf Milliarden Euro schaffte er es auf die «Forbes»-Liste der reichsten Menschen der Welt. An die Börse ging er mit seinem Konzern nie. Auch alle Übernahmeangebote lehnte er ab. Rund um den Globus gehören zum Armani-Konzern heute 8 700 Beschäftigte, mehr als 2000 Geschäfte, oft in besten Lagen, und ein Dutzend Fabriken.

Legendäre Duelle mit Versace und leise Reue

Legendär sind seine «Duelle» mit Gianni Versace, der mit einem neobarocken, flamboyanten Stil in den 1980er- und 1990er-Jahren seinen Gegenpol bildete. «Armani entwirft für die Ehefrau, Versace für die Geliebte», so hiess es damals in Mailand.

Gleichwohl ist Armanis Mode längst nicht mehr nur schlicht. Kräftige Farben und fantasievolle Stickereien tauchen – wohldosiert – auch bei ihm auf. Er sei ein Gefangener seines Stils, hat der Designer oft beklagt. Er habe nicht die Freiheit, all seine Ideen umzusetzen. Zu ausgeprägt sei die Vorstellung, was Armani ist und was nicht.

Aber kann Arbeit allein wirklich ein Leben ausfüllen? «Es gibt etwas, was ich bereue», gestand er einmal dem Magazin «How to spend it». «Nicht mehr Zeit mit den Menschen verbracht zu haben, die ich liebe. Und dass ich so viele schöne Orte auf der Welt nie sehen konnte.» 

* Mit Material der dpa.

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Zürich will Mode-Metropole spielen – klappt’s diesmal wirklich?

Nächster Halt: Zürich. 2026 startet die Limmatstadt ihre eigene Fashion Week – ein mutiger Schritt auf den internationalen Laufsteg. Aber braucht die Schweiz diesen Mode-Hype wirklich, oder ist es nur ein Versuch, mitzuspielen? Blue News war beim Pre

04.09.2025

