Wegen Touristen Rhätische Bahn schränkt Zugänge auf der Berninalinie ein

SDA

22.12.2025 - 19:17

Die Fahrt mit der RhB über den verschneiten Berninapass zieht immer mehr Touristen an. Das Unternehmen muss deshalb handeln. 
Die Fahrt mit der RhB über den verschneiten Berninapass zieht immer mehr Touristen an. Das Unternehmen muss deshalb handeln. 
Keystone (Archivbild)

Wegen des erwarteten Fahrgastandrangs auf der Berninalinie greift die Rhätische Bahn durch: Über die Festtage werden die Zugänge gezielt gelenkt, und falls nötig auch beschränkt.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

22.12.2025, 19:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Rhätische Bahn plant auf der Berninalinie, über die Feiertage die Zugänge zu den Zügen in Tirano und St. Moritz gezielt zu lenken und falls notwendig auch zu beschränken.
  • Laut der RhB sind die Massnahmen nötig, um die Sicherheit auf der Strecke zu gewährleisten.
  • Bei den beiden Bahnhöfen werden daher zwischen 26. Dezember und 5. Januar die Zugänge für Reisende mit und ohne Sitzplatzreservation getrennt.
Mehr anzeigen

Die Berninalinie ist wegen der spektakulären Aussicht bei Touristen sehr beliebt. Das hat nun Folgen: Wegen erhöhtem Gästeaufkommen über die Feiertage auf der Panoramastrecke plant die Rhätische Bahn, die Zugänge zu den Zügen in Tirano und St. Moritz gezielt zu lenken und wenn nötig zu beschränken. Ausserdem wurden 600 neue Plätze je Richtung geschaffen.

Die Massnahmen seien nötig, um die Sicherheit auf der Berninastrecke zu gewährleisten, schrieb die RhB am Montagabend. Das Schleusensystem soll verhindern, dass sich zu viele Reisende in die Züge drängen. Die Fahrgastzahl pro Kilometer war innerhalb von drei Jahren um 71 Prozent gestiegen. Es kam immer wieder zu Beschwerden wegen zu vollen Zügen auf dieser Strecke, sagte der RhB-Direktor Renato Fasciati bereits im Herbst zu Keystone-SDA.

Overtourism an Bergseen. Älpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Overtourism an BergseenÄlpler ringen mit Turnschuh-Touristen – das hat jetzt Folgen

Ausgangskorridor für ankommende Touristen

Bei den beiden Bahnhöfen werden deshalb zwischen dem 26. Dezember und dem 5. Januar die Zugänge für Reisende mit und ohne Sitzplatzreservation getrennt. Für die ankommenden Touristen gibt es einen Ausgangskorridor. Ausserdem schuf die RhB 600 zusätzliche Plätze je Richtung und erweiterte das Angebot um einen Extrazug.

Bereits im Herbst kündigte das Bahnunternehmen an, ab Mitte Dezember auf der Berninalinie eine freiwillige Reservierungsmöglichkeit für Sitzplätze einzuführen. Für 2040 sieht die RhB halbstündliche Verbindungen und Schnellverbindungen zwischen St. Moritz, Poschiavo und Tirano vor, mit schnellen Anschlussverbindungen nach Mailand.

Gebühren und Zutrittsregeln. Erste Schweizer Bergregionen greifen bei Massentourismus durch

Gebühren und ZutrittsregelnErste Schweizer Bergregionen greifen bei Massentourismus durch

Infrastruktur am Limit. Grindelwald stoppt Hotelprojekt – Gemeinde bremst Tourismus

Infrastruktur am LimitGrindelwald stoppt Hotelprojekt – Gemeinde bremst Tourismus

Hunderttausende Franken Verlust. Gemeinden entgehen Unsummen, weil Touristen Bussen nicht zahlen

Hunderttausende Franken VerlustGemeinden entgehen Unsummen, weil Touristen Bussen nicht zahlen

