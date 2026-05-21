Richter fassungslos: Fabians Grosi will nichts über seinen Tod wissen

Justizbeamte sichern den Saal des Landgerichts im Mordprozess um den im Alter von 8 Jahren getöteten Fabian. KEYSTONE

Im Mordprozess um den getöteten Fabian (8) schockiert das eigene Grosi: Vor Gericht in Deutschland zeigt die Frau keinerlei Interesse am Tod ihres Enkels – und sorgt mit einem provokanten T-Shirt für Empörung.

Redaktion blue News Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Im Mordprozess um den achtjährigen Fabian steht die Ex-Freundin seines Vaters wegen heimtückischen Mordes vor Gericht.

Für Entsetzen sorgte Fabians Grossmutter, die vor Gericht erklärte, sie wolle nicht wissen, was mit ihrem Enkel passiert ist.

Zusätzlich provozierte die Zeugin mit einem bizarren T-Shirt im Gerichtssaal. Mehr anzeigen

Unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und bei grossem Öffentlichkeitsinteresse hat rund sechseinhalb Monate nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian in Deutschland der Prozess gegen eine 30 Jahre alte Tatverdächtige begonnen.

Seit Ende April läuft die Hauptverhandlung im Mordprozess nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian in Deutschland. Das Kind war am 10. Oktober vorigen Jahres verschwunden und vier Tage später an einem Teich im Nordosten Deutschlands, etwa 15 Kilometer südlich von Güstrow im Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, tot aufgefunden worden.

Mit geschmacklosem T-Shirt im Zeugenstand

Am fünften Verhandlungstag sorgte die Grosi des getöteten Kindesfür Fassungslosigkeit. Wie RTL berichtet, erschien die Frau mit einem T-Shirt mit der Aufschrift «Don’t worry, BEER happy» vor dem Landgericht Rostock. Die Mutter von Fabians Vater wurde als Zeugin vernommen – gab sich aber äusserst wortkarg. Sie habe zudem keinerlei Interesse gehabt, zu erfahren, was mit ihrem Enkel passiert ist.

«Fabian wurde tot aufgefunden. Fabian kommt nicht zurück zu Ihnen. Würden Sie gerne wissen, was passiert ist?», habe der vorsitzende Richter gefragt. Die Antwort der Oma: «Nee, möchte ich nicht.»

Grosi antwortet einsilbig

Der Richter konnte es nicht glauben und fragte schockiert nach: «Ich möchte gerne wissen, warum eine Oma nicht wissen möchte, was passiert ist?» Aber darauf bekam er genauso wenig eine Antwort wie auf die meisten seiner anderen Fragen. Fabians Grosi antwortete weiterhin einsilbig und abwehrend. Sie konnte und wollte offenbar nichts zum Prozess beitragen.

Angeklagt in dem Prozess ist eine 30 Jahre alte Frau. Sie ist laut Staatsanwaltschaft die Ex-Freundin von Fabians Vater, mit dem sie bis August 2025 etwa vier Jahre lang zusammen war. Seit dem 7. November 2025 sitzt sie in U-Haft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihr Mord aus Heimtücke und niedrigen Beweggründen vor. Von Fabians Mutter, die persönlich als Nebenklägerin am Prozess teilnimmt, lebt der Vater getrennt.