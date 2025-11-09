  1. Privatkunden
Eine Tote, 15 Verletzte Riesenwellen ziehen Touristen auf spanischer Ferieninsel ins Meer

SDA

9.11.2025 - 08:11

Eine Welle erfasst in Puerto de la Cruz auf Teneriffa Touristen und zieht sie ins Meer.
Eine Welle erfasst in Puerto de la Cruz auf Teneriffa Touristen und zieht sie ins Meer.

Auf Teneriffa haben Riesenwellen für Chaos gesorgt. Besonders schlimm war die Lage in dem Ort Puerto de la Cruz. 15 Personen wurden dabei verletzt – eine Frau erlitt einen Herzstillstand und starb.

Keystone-SDA

09.11.2025, 08:11

Auf der spanischen Urlauberinsel Teneriffa hat es durch zwei Riesenwellen eine Tote und 15 Verletzte gegeben. Am schlimmsten war das Unglück in dem Ort Puerto de la Cruz an der Nordküste der Insel im Atlantik.

Dort wurden zehn Menschen durch die Wucht der auf Land treffenden Wassermassen ins Meer gerissen, bestätigte die Pressestelle der Regionalregierung auf Anfrage.

Eine Frau habe einen Herzstillstand erlitten und sei trotz Wiederbelebungsversuchen von Sanitätern vor Ort gestorben. Die anderen neun Menschen, darunter drei französische Touristen, seien mit zum Teil schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden.

Ein ähnliches Unglück ereignete sich in dem Ort Playa del Roque de Las Bodegas ganz im Norden der Insel. Dort seien fünf Menschen mit moderaten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht und ein fünfter vor Ort versorgt worden.

Riesenwellen durch Stürme im Atlantik

Teneriffa gehört zur spanischen Inselgruppe der Kanaren, die vor der Westküste Nordafrikas im offenen Atlantik liegt. Besonders im Herbst und Winter werden vor allem die West- und Nordküsten der Inseln oft von sehr grossen Wellen getroffen, die durch Stürme weit draussen im Atlantik entstehen.

Diese grossen und sehr energiereichen Wellen brechen in dem tiefen Meer rund um die Inseln erst ganz kurz vor der Küste und treffen fast ungebremst auf Land. Die Folgen können für Menschen, die sich gerade auf Uferpromenaden oder einer Hafenmole aufhalten, verheerend sein.

Der staatliche Wetterdienst Aemet veröffentlicht regelmässig Warnungen vor solchen Wellen – Oleaje auf Spanisch. Sie können aber auch als starke Dünung sehr plötzlich ohne Vorwarnung auftreten.

Videos aus dem Ressort

Neuer Döner-Hype? Tentakel am Spiess sorgt für Wirbel

Neuer Döner-Hype? Tentakel am Spiess sorgt für Wirbel

Mitten in Karlsruhe dreht sich jetzt Oktopus am Spiess. Im Stadtzentrum serviert die rumänische Kette Pescobar jetzt den sogenannten «Oktopus-Döner» – allerhand Tentakel mitsamt Saugnäpfen, zusammengepresst in die Form eines Döner-Spiesses. Die Meinungen über den Okto-Döner sind geteilt.

09.11.2025

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Kekse, Schokoküsse, Cola oder Nussnugatcreme: Bei bestimmten Lebensmitteln ist den meisten klar, dass massig Zucker in ihnen steckt. Doch es gibt auch Produkte, bei denen das nicht auf den ersten Blick so klar ist. Morgens greifen viele Menschen gern zu Müsli mit Joghurt, einem Smoothie oder getoastetem Vollkornbrot mit Marmelade oder Honig. Doch darin steckt oft zugesetzter Zucker, der nicht gleich als solcher wahrgenommen wird.

08.11.2025

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Als eine Gruppe Schlangenforscher einen sechs Meter langen Python im indonesischen Sumpf entdecken, fällt einer der Männer ins Wasser. Das Tier schnappt sich die Beute: Können die Männer das Opfer befreien?

07.11.2025

Neuer Döner-Hype? Tentakel am Spiess sorgt für Wirbel

Neuer Döner-Hype? Tentakel am Spiess sorgt für Wirbel

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Müsli, Bowl & Co: Wo Zuckerfallen im Alltag lauern

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

Python-Angriff in Borneo: Sechs-Meter-Python wickelt sich um den Hals eines Mannes

