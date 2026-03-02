  1. Privatkunden
Sensationsfund Rijksmuseum entdeckt neues Gemälde von Rembrandt

SDA

2.3.2026 - 22:45

Rembrandt
Rembrandt. Das Bild «Die Vision des Zacharias im Tempel» (1633) von Rembrandt steht auf einer Staffelei im Rijksmuseum.

Das Bild «Die Vision des Zacharias im Tempel» (1633) von Rembrandt steht auf einer Staffelei im Rijksmuseum.

Bild: -/Rijksmuseum/dpa

Rembrandt. Forscher des Amsterdamer Rijksmuseums haben das Gemälde eindeutig dem holländischen Meister zugeschrieben.

Forscher des Amsterdamer Rijksmuseums haben das Gemälde eindeutig dem holländischen Meister zugeschrieben.

Bild: Annette Birschel/dpa

Rembrandt. Das Gemälde ist in Privatbesitz. Die Eigentümer stellten es aber nun dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung. 

Das Gemälde ist in Privatbesitz. Die Eigentümer stellten es aber nun dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung. 

Bild: -/Rijksmuseum/dpa

Forscher des Amsterdamer Rijksmuseums haben ein neues Gemälde eindeutig dem holländischen Meister Rembrandt van Rijn (1606-1669) zugeschrieben. Das Bild «Die Vision des Zacharias im Tempel» (1633) sei von Rembrandt gemalt worden, teilte das Rijksmuseum in Amsterdam mit.

Keystone-SDA

02.03.2026, 22:45

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Das bisher unbekannte Werk Rembrandts «Vision von Zacharias im Tempel» aus dem Jahr 1633 ist im Amsterdamer Rijksmuseum entdeckt worden.
  • Jahrzehntelang dachte man, dass das Bild kein echter Rembrandt sei.
  • Nachdem es mit modernsten Techniken untersucht wurde steht nun fest: «Es ist zweifelsfrei ein echter Rembrandt».
Mehr anzeigen

Jahrzehntelang dachte man, dass das Bild kein echter Rembrandt sei. «Danach war es eigentlich vom Radar verschwunden», sagte Museumsdirektor Taco Dibbits. Die Eigentümer hatten dann die Signatur von Rembrandt entdeckt und das Museum 2023 um eine Untersuchung gebeten.

Zwei Jahre lang war es in den Ateliers des Museums mit den modernsten Techniken untersucht und mit anderen Werken des Malers verglichen worden. «Es ist zweifelsfrei ein echter Rembrandt», sagte Dibbits.

Wert um ein Vielfaches höher

Das Gemälde ist in Privatbesitz. Die Eigentümer stellen es aber dem Museum als Dauerleihgabe zur Verfügung. Ab Mittwoch ist es für die Öffentlichkeit zu sehen. Das Rijksmuseum besitzt bereits die grösste Sammlung von Rembrandts, mit dem absoluten Spitzenstück: «Die Nachtwache».

Bisher dachte man, dass das Bild nur aus Rembrandts Werkstatt kam. Diese Bilder sind deutlich weniger wert als echte Rembrandts. Doch nun ist der Wert des Gemäldes um ein Vielfaches gestiegen.

Werke von Rembrandt erzielen Spitzenerlöse: Zuletzt war im Februar eine Zeichnung von ihm für den Rekordpreis von 12,7 Millionen Euro (rund 11,6 Milliionen Franken) versteigert worden. Vor drei Jahren hatte das Amsterdamer Museum ein Gemälde für 175 Millionen Euro (rund 160 Millionen Franken) gekauft.

Reich verziertes Gewand

Das Gemälde zeigt die biblische Geschichte des Hohen Priesters Zacharias. Ihm wird die Geburt eines Sohnes angekündigt, Johannes der Täufer. Rembrandt zeigt das reich verzierte Gewand des Priesters mit goldenen Ornamenten. Der überraschte Gesichtsausdruck zeigt Zacharias' Ungläubigkeit. «Es ist ein wunderschönes Beispiel für die einzigartige Art und Weise, wie Rembrandt Geschichten darstellt», sagte der Museumsdirektor.

Vermeintliche Rembrandt-Kopie erweist sich als Original

Vermeintliche Rembrandt-Kopie erweist sich als Original

Jahrzehntelang verstaubte die aus dem 17. Jahrhundert stammende Ölskizze «Kreuzaufrichtung» in einer Ecke des Bredius-Museums in Den Haag, weil sie für eine Rembrandt-Kopie gehalten wurde.

04.11.2022

