Maschine muss umkehren Lufthansa-Piloten entdecken in 12'500 Metern Höhe Riss im Fenster

ai-scrape

7.11.2025 - 11:54

Die Lufthansa-Maschine von München nach Riad musste statt nach Riad zurück nach München fliegen (Symbolbild).
Die Lufthansa-Maschine von München nach Riad musste statt nach Riad zurück nach München fliegen (Symbolbild).
Hannes P Albert/dpa

Auf dem Flug von München nach Riad entdeckten die Piloten einen Riss im Cockpitfenster. Sie drehten um und kehrten auf tieferer Flughöhe nach München zurück. Die Ursache des Risses ist unklar. 

Redaktion blue News

07.11.2025, 11:54

07.11.2025, 12:24

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Lufthansa-Flug von München nach Riad musste wegen eines Risses im Cockpitfenster über Montenegro umkehren.
  • Die Maschine landete sicher in München, nachdem sie zuvor kurz Kurs auf Belgrad genommen hatte.
  • Die Passagiere wurden umgebucht, das beschädigte Fenster repariert. Die Ursache des Risses bleibt unklar.
Mehr anzeigen

Ein Lufthansa-Airbus A350-900 auf dem Weg von München nach Riad musste am 30. Oktober den Flug abbrechen. Die Maschine mit der Flugnummer LH-640 war um 20.30 Uhr gestartet und befand sich zu jenem Zeitpunkt über Montenegro in rund 12'500 Metern Höhe, als die Crew einen Riss im Cockpitfenster entdeckte. Daraufhin liess der Pilot das Flugzeug auf 6'000 Meter sinken.

Die Flugverkehrswebseite «The Aviation Herald» berichtet, dass das Flugzeug zunächst Kurs auf Belgrad in Serbien genommen habe. Doch dann ändert es die Richtung und flog zurück nach München, wo es sicher landete. Die Lufthansa bestätigte diesen Vorfall gegenüber dem «Münchner Merkur».

Nach der Landung in München wurde der Flug gestrichen, und die Passagiere wurden auf alternative Flüge umgebucht.

Laut «The Aviation Herald» konnte das beschädigte Fenster repariert werden, und die Maschine war nach 15 Stunden wieder einsatzbereit.

Die genaue Ursache für den Riss im Cockpitfenster wurde nicht bekannt gegeben.

Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Verschollene Flugpionierin – Neue Expedition will das Rätsel um Amelia Earhart endlich lösen

Nach knapp 90 Jahren flammt die Hoffnung im Rätsel um Amelia Earhart wieder auf: Die Pilotin, die als erste Frau die Erde im Motorflug umrunden wollte, verschwand über dem Pazifik – nun startet eine Expedition, überzeugt, das Geheimnis zu knacken.

28.10.2025

