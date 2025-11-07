Lufthansa-Piloten entdecken in 12'500 Metern Höhe Riss im Fenster

Ein Lufthansa-Airbus A350-900 auf dem Weg von München nach Riad musste am 30. Oktober den Flug abbrechen. Die Maschine mit der Flugnummer LH-640 war um 20.30 Uhr gestartet und befand sich zu jenem Zeitpunkt über Montenegro in rund 12'500 Metern Höhe, als die Crew einen Riss im Cockpitfenster entdeckte. Daraufhin liess der Pilot das Flugzeug auf 6'000 Meter sinken.
Die Flugverkehrswebseite «The Aviation Herald» berichtet, dass das Flugzeug zunächst Kurs auf Belgrad in Serbien genommen habe. Doch dann ändert es die Richtung und flog zurück nach München, wo es sicher landete. Die Lufthansa bestätigte diesen Vorfall gegenüber dem «Münchner Merkur».
Nach der Landung in München wurde der Flug gestrichen, und die Passagiere wurden auf alternative Flüge umgebucht.
Laut «The Aviation Herald» konnte das beschädigte Fenster repariert werden, und die Maschine war nach 15 Stunden wieder einsatzbereit.
Die genaue Ursache für den Riss im Cockpitfenster wurde nicht bekannt gegeben.
