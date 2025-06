Hightech rettet historische Gebäude: Roboter bewegen 7000 Tonnen schwere Shikumen-Bauten Um Raum für unterirdische Megabauten zu schaffen, mussten Shanghais architektonische Kulturgüter weichen. Jetzt sind sie zurück, wo sie einst standen. Möglich machte das eine weltweit einmalige Technikaktion. 11.06.2025

Um Raum für unterirdische Megabauten zu schaffen, mussten Shanghais architektonische Kulturgüter weichen. Jetzt sind sie zurück, wo sie einst standen. Möglich machte das eine weltweit einmalige Technikaktion.

Shanghai hat den 7500 Tonnen schweren Shikumen-Komplex «Huayanli» mit 432 Robotern verschoben.

Das Gebäude wurde pro Tag um zehn Meter bewegt. Die Methode schützte selbst empfindliche Bauteile.

Der Umzug ist Teil eines Projekts, das alte Gebäude modern nutzen will.

In Shanghai wurden mehrere denkmalgeschützte Gebäude, die im Shikumen-Stil der 1920er- und 1930er-Jahre errichtet wurden, erfolgreich an ihren ursprünglichen Standort zurückgebracht. Die Rückführung war notwendig, nachdem die Bauwerke zuvor zur Durchführung umfangreicher unterirdischer Bauarbeiten temporär verlegt worden waren.

Die mehr als 7'000 Tonnen schweren Gebäude, Teil des historischen Zhangyuan-Viertels, gelten als herausragendes Beispiel für die architektonische Verschmelzung westlicher und traditioneller südchinesischer Elemente. Sie stehen seit Jahrzehnten unter Denkmalschutz und sind ein bedeutendes kulturelles Erbe Shanghais.

Perfekte Synchronisation

Am 19. Mai startete die spektakuläre Rückversetzung: 432 autonom gesteuerte Raupenroboter bewegten die massiven Strukturen in kleinen Schritten – etwa zehn Meter pro Tag. Die Maschinen arbeiteten dabei millimetergenau und in perfekter Synchronisation.

Die Verlegung war notwendig geworden, um ein grosses unterirdisches Areal von über 50'000 Quadratmetern zu errichten. Da die historische Dichte und Anzahl der Gebäude keine einfachen Sanierungsarbeiten erlaubten, entschied man sich für eine temporäre vollständige Verlagerung – und nun für ihre Rückkehr an den Ursprungsort.

