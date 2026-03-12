Grosse Rochenschule: Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel
Grosse Rochenschule - Freitaucher filmt seltenes Naturspektakel
Mitten im Pazifischen Ozean entsteht plötzlich aus einem ruhigen Moment ein atemberaubendes Naturerlebnis. Ein Schwarm von hunderten Rochen schwimmt unter einem Freitaucher vorbei.
12.03.2026
Dieses Spektakel passiert nur selten. Im Pazifischen Ozean sammeln sich plötzlich Hunderte Rochen und bilden eine Schule. Ein Freitaucher schwimmt mitten drin und filmt die einmalige Szene.
Als Joe Rianto Anfang März im Nelson Bay, in Australien, freitauchen geht, wird er Augenzeuge eines faszinierenden Naturschauspiels. Hunderte Rochen schwimmen unter ihm vorbei. Rianto hat Glück und kann den seltenen Moment mit seiner Unterwasserkamera einfangen.
Warum sich so viele Tiere gleichzeitig versammeln, und was diese Region für Rochen besonders attraktiv macht, wird im Video oben erklärt.
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