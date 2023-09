Polizeibeamte stehen vor dem Erasmus-Spital. Ein unbekannter Täter hat in Rotterdam an zwei Orten auf Menschen geschossen, in einer Wohnung und einem Spital. Bas Czerwinski/ANP/dpa/Keystone

In Kampfbekleidung schoss er im Uni-Spital um sich: In Rotterdam ist die Polizei einem unbekannten Täter auf der Spur, der in einer nahegelegenen Wohnung womöglich zwei weitere Menschen verletzte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Unbekannter in Kampfkleidung hat in der Rotterdamer Universitätsklinik das Feuer auf Menschen eröffnet und verletzte mindestens eine Person.

Auch in einer nahe gelegenen Wohnung ist geschossen worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt.

Nach Angaben der Polizei ist noch unklar ob beide Vorfälle zusammenhängen. Mehr anzeigen

Ein Unbekannter in Kampfkleidung hat in der Rotterdamer Universitätsklinik das Feuer auf Menschen eröffnet. Mindestens ein Mensch sei verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag im Kurznachrichtendienst X – früher Twitter – mit.

Auch in einer nahe gelegenen Wohnung sei geschossen worden. Dabei wurden nach Angaben der Polizei zwei Menschen verletzt. Über den Zustand der Verletzten wurde nichts mitgeteilt.

Der Täter trägt nach Angaben der Polizei militärische Kampfkleidung und hat eine Handfeuerwaffe. Er sei flüchtig. Die Polizei ist mit Helikoptern und Spezialeinheiten im Einsatz. Nach Angaben der Polizei ist noch unklar ob beide Vorfälle zusammenhängen.

Zunächst waren Schüsse in einer Wohnung im Westen der Stadt gemeldet worden. Dort war Feuer ausgebrochen. Wenig später war den Angaben zufolge dann in einem Hörsaal des Erasmus-Spital geschossen worden – etwa 1,5 Kilometer von der Wohnung entfernt. Auch dort brach Feuer aus, Teile der Klinik wurden evakuiert. Bewaffnete Einheiten würden das Spital durchsuchen, teilte die Polizei mit.

SDA/toko