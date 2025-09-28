Sprengung legt Kühlturm in Sekunden still: Rückbau eines nie vollendeten Kernkraftwerks in Tennessee Eindrucksvolle Bilder aus Tennessee: In nur wenigen Sekunden verschwindet ein gewaltiger Kühlturm, der jahrzehntelang ungenutzt in der Landschaft stand. 23.09.2025

Eindrucksvolle Bilder aus Tennessee: In wenigen Sekunden verschwindet ein gewaltiger Kühlturm, der jahrzehntelang ungenutzt in der Landschaft stand.

Von Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Hartsville im US-Bundesstaat Tennessee wurde ein 165 Meter hoher Kühlturm kontrolliert gesprengt.

Mehr als 400 Kilogramm Sprengstoff liessen das Bauwerk in weniger als zehn Sekunden einstürzen.

Der Rückbau soll Gefahren vermeiden und das Gelände für neue Nutzungen freimachen. Die Baumaterialien werden recycelt. Mehr anzeigen

Ein spektakulärer Abriss hat im US-Bundesstaat Tennessee fasziniert Menschen weltweit. In Hartsville stürzte ein 165 Meter hoher Kühlturm nach einer kontrollierten Sprengung in sich zusammen. Mehr als 400 Kilogramm Sprengstoff brachten das gewaltige Bauwerk in weniger als zehn Sekunden zu Fall. Errichtet wurde der Turm bereits in den 1970er-Jahren als Teil eines Kernkraftwerksprojekts, das jedoch nie vollendet wurde. Seitdem stand die Anlage ungenutzt auf dem Gelände und galt als potenzielle Gefahr.

Rückbau und neue Perspektiven

Um die Sicherheit zu gewährleisten, wurde rund um die Sprengstelle ein Sperrgebiet eingerichtet. Im Umkreis von 2,4 Kilometern galt zudem ein Flugverbot, das auch Drohnen einschloss. Nach dem Einsturz wird das Material nicht einfach beseitigt: Beton und Stahl des Turms sollen recycelt und wiederverwendet werden. Der Rückbau schafft damit nicht nur Platz für neue Nutzungen, sondern zeigt auch, wie alte Industrierelikte sicher und nachhaltig entforgt werden können.

Wenn du sehen willst, wie das Bauwerk in sich zusammenstürzt, dann schau dir das Video an.

