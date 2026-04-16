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Rohr gebrochen Rund 100 Personen nach Ammoniakaustritt in Stabio TI evakuiert

SDA

17.4.2026 - 04:58

Im Einsatz standen Kantonspolizei und Stadtpolizei Mendrisio sowie Rettungskräfte, Spezialisten und die Feuerwehr. (Archivbild)
Im Einsatz standen Kantonspolizei und Stadtpolizei Mendrisio sowie Rettungskräfte, Spezialisten und die Feuerwehr. (Archivbild)
Bild: Keystone

Nach einem Ammoniakaustritt in einem Firmengebäude in Stabio TI sind am Donnerstagabend rund 100 Personen evakuiert worden. Fünf mussten zur Kontrolle ins Spital, wie die Tessiner Polizei in der Nacht mitteilte.

Keystone-SDA

17.04.2026, 04:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am Donnerstagabend ist in einem Firmengebäude in Stabio TI Ammoniak ausgetreten.
  • An die 100 Personen wurden evakuiert.
  • Fünf Personen mussten laut Polizei zur Kontrolle ins Spital.
  • Das Leck soll durch ein gebrochenes Rohr verursacht worden sein.
  • Die genaue Ursache des Rohrbruchs sei Gegenstand laufender Ermittlungen.
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Das Leck ereignete sich kurz nach 21 Uhr und sei laut Mitteilung durch ein gebrochenes Rohr verursacht worden. Die genaue Ursache des Rohrbruchs sei Gegenstand laufender Ermittlungen. Infolge des Austritts sei umgehend das Notfallverfahren ausgelöst und nebst dem betroffenen Betrieb auch benachbarte Gebäude evakuiert worden.

Im Einsatz standen Kantonspolizei und Stadtpolizei Mendrisio sowie Rettungskräfte, Spezialisten und die Feuerwehr, die das Leck unter Kontrolle gebracht habe. Die Via Laveggio sei vorübergehend gesperrt worden.

Die Bevölkerung wurde am Abend über Alertswiss informiert und aufgefordert, Fenster und Türen zu schliessen sowie Lüftungen und Klimaanlagen auszuschalten.

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