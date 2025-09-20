  1. Privatkunden
Nationaler Clean-Up-Day 65'000 Freiwillige sammeln schweizweit Abfall ein

SDA

20.9.2025 - 16:04

Ein Taucher fischt ein Kickboard aus einem Teich.
Ein Taucher fischt ein Kickboard aus einem Teich.
Keystone

Zehntausende Menschen haben im Rahmen des Clean-Up-Days in der ganzen Schweiz Müll gesammelt. Tonnenweise Abfall konnten so korrekt entsorgt werden.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

20.09.2025, 16:04

20.09.2025, 16:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Etwa 65'000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben im Rahmen des Clean-Up-Days schweizweit tonnenweise Müll eingesammelt und korrekt entsorgt.
  • Es war die 13. Ausgabe des Clean-Up-Days in der Schweiz.
  • Unterstützt wird der Aktionstag vom Bundesamt für Umwelt (Bafu)
Mehr anzeigen

Rund 65'000 freiwillige Helferinnen und Helfer haben am Freitag und Samstag anlässlich des nationalen Clean-Up-Days Abfälle eingesammelt. Mehrere Tonnen Abfälle wurden eingesammelt und korrekt entsorgt, wie das Schweizer Kompetenzzentrum gegen Littering mitteilte.

Insgesamt wurden im Rahmen der 13. Ausgabe des Clean-Up-Days schweizweit über 700 Aufräum-Aktionen in allen Landesteilen durchgeführt.

World Clean Up Day. Wie grosse Aufräumaktionen auf Social Media viral gehen

World Clean Up DayWie grosse Aufräumaktionen auf Social Media viral gehen

Auch die Politik macht mit

Beteiligt an der Aktion waren laut dem Kompetenzzentrum gegen Littering (IGSU) Schulen, Vereine, Gemeinden, Unternehmen, Kleingruppen und Einzelpersonen, darunter auch Politikerinnen und Politiker von Links bis Rechts.

Der nationale Clean-Up-Day ist Teil des World Clean-Up-Days, der 2025 am Samstag stattfand. Seit 2013 wird er in der Schweiz von der IGSU organisiert. Laut Angaben der Organisatoren mobilisiert der Tag jedes Jahr zehntausende Helfende.

Unterstützt wird der Aktionstag vom Bundesamt für Umwelt (Bafu) sowie Weiteren. Im kommenden Jahr findet der Clean-Up-Day am 18. und 19. September statt.

Cleanup Day

Cleanup Day

18.09.2025

Mehr zum Thema

Forscher alarmiert. Mikroplastik in der Umwelt könnte sich bis 2060 vervielfachen

Forscher alarmiertMikroplastik in der Umwelt könnte sich bis 2060 vervielfachen

Fazit der UN-Ozeankonferenz. So schlecht steht es wirklich um unsere Ozeane

Fazit der UN-OzeankonferenzSo schlecht steht es wirklich um unsere Ozeane

Im Marianengraben. Das Müllproblem: Plastiktüte am tiefsten Punkt der Erde gefunden

Im MarianengrabenDas Müllproblem: Plastiktüte am tiefsten Punkt der Erde gefunden

