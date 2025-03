Oktopus würgt Taucher – Russe stochert in Höhle – dann kämpft er plötzlich um sein Leben Die wichtigste Regel beim Tauchen lautet: Fische und Pflanzen in Ruhe lassen. Was passiert, wenn man sich nicht daran hält, hat ein Taucher nun auf schmerzhafte Weise erfahren. Ein Oktopus sprang ihm an die Gurgel. 26.03.2025

Celia Goldschmid, Luna Pauli Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In der Primorski-Region in Russland hat ein Oktopus den Hals eines Tauchers mit seinen Tentakeln umschlungen.

Das Tier fühlte sich bedroht und strangulierte den Taucher.

Dieser bekommt Panik und schafft es lange nicht, sich vom Oktopus zu befreien. Mehr anzeigen

«Er hätte das Tier einfach in Ruhe lassen sollen!» So oder so ähnlich lauten die meisten Kommentare unter dem Video auf Youtube, das die Oktopus-Attacke zeigt.

Taucher in Panik

Was dann passiert, hat der Taucher so wohl nicht erwartet: Der Krake schafft es, seine Tentakeln un dem Hals des Russen zu schlingen. Der wehrt sich vergebens und gerät in Panik.

Was dann passiert, zeigt dir blue News im Video.