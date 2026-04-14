Russische Bloggerin an Putin: «Man hat Angst vor Ihnen»

Lifestyle-Bloggerin Viktorija Bonja hält Putin für einen starken Politiker, der nur schlecht informiert ist. Auf Instagram kritisierte sie ihn in direkter Ansprache. (Archiv) Bild: IMAGO/Avalon.red/Mirco Toniolo

Die prominente russische Lifestyle-Bloggerin Viktorija Bonja hat mit einem an Kremlchef Wladimir Putin gerichteten Kritikvideo auf der Plattform Instagram am Tag der Veröffentlichung mehr als 700'000 Likes gesammelt.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Lifestyle-Bloggerin Viktorija Bonja kritisiert in einem Instagram-Video direkt den russischen Präsidenten Wladimir Putin.

Sie sagt, viele Menschen hätten Angst vor ihm, betont aber zugleich, dass sie ihn unterstütze und für schlecht informiert halte.

Der Post auf Instagram bekam am Tag der Veröffentlichung mehr als 700'000 Likes. Mehr anzeigen

Lifestyle-Bloggerin Viktorija Bonja, die selbst nicht in Russland lebt, wandte sich mit ihrem Kritikvideo auf Instagram direkt an Putin. «Wladimir Wladimirowitsch, man hat Angst vor Ihnen. Das Volk hat Angst vor Ihnen, Blogger, Künstler haben Angst, Gouverneure haben Angst vor Ihnen. Und Sie sind der Präsident unseres Landes. Mir scheint, wir sollten keine Angst haben», sagte sie.

Hier ein Ausschnitt des Appells auf YouTube:

Sie selbst habe keine Angst vor dem Kremlchef, unterstütze ihn und halte ihn für einen starken Politiker, der nur schlecht informiert sei. In dem Video nennt sie Probleme, über die ihn ihrer Meinung nach kein Gouverneur informiere. Es geht unter anderem um Hilfe für die Opfer der Flutkatastrophe in der russischen Teilrepublik Dagestan, die Ölpest bei Anapa an der russischen Schwarzmeerküste, wo im Dezember 2024 zwei Öltanker verunglückt waren, und die jüngsten Internetblockaden.

Bonja ist bekannt aus einer russischen Reality-Show, bei Instagram hat sie fast 13 Millionen Follower.