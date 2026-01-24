  1. Privatkunden
Skurrile Überlebensmethode Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Von Leana Bachmann und Anaelle Hebang

24.1.2026

Skurrile Überlebensmethode – Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Skurrile Überlebensmethode – Russische Soldaten tarnen sich als Müllhaufen

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen fast vier Jahre. An der Front wird improvisiert – ein neues Video zeigt russische Soldaten, die sich im Müll tarnen.

23.01.2026

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine dauert inzwischen fast vier Jahre. An der Front wird improvisiert – ein neues Video zeigt russische Soldaten, die sich im Müll tarnen.

,

Von Leana Bachmann und Anaelle Hebang

24.01.2026, 20:58

Russische Soldaten greifen auf ungewöhnliche Tarnmethoden zurück und nutzen Abfall und Schutt, um aus der Distanz unauffällig zu bleiben.

Ob es sich dabei um eine neue Taktik oder um reine Improvisation handelt, ist bis jetzt unklar.

