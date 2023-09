Roger Whittaker Der 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geborene Roger Whittaker ist bereits am 13. September gestorben. Bild: KEYSTONE Roger Whittaker bei einem seiner letzten Auftritte 2012. Bild: KEYSTONE Legenden unter sich: Roger Whittaker und der damals 101-jährige Johannes Heesters stiessen 2005 auf der Wiesn an. Bild: KEYSTONE Mit seiner Frau Natalie war Roger Whittaker seit 1964 verheiratet. Das Paar hat fünf Kinder. Bild: KEYSTONE Schlagersänger Roger Whittaker hat in seiner Karriere weit mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Bild: AP Egal, wo Roger Whittaker hinkam, die Fans standen Schlange: So auch 2005 in Wien. Bild: imago/SKATA Roger Whittaker schlug Anfang der 1960er Jahre eine Laufbahn als Musiker ein. Richtig Fahrt nahm seine Karriere dann in den 1970er Jahren auf: Damals hat er sich sein Markenzeichen, einen «Henri-Quatre-Bart», stehen lassen, damit sein Gesicht markanter wirkt. Bild: imago images/Mary Evans Roger Whittaker in der 80er-Jahre TV-Spielshow «Auf los gehts los». Bild: imago images/United Archives Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Roger Whittakers Tochter Jessica ist ebenfalls Schlagersängerin und stand unter anderem 2012 mit ihrem Vater gemeinsam auf der Bühne. Bild: imago images/Tinkeres Überall erfolgreich: In Norwegen bekam Roger Whittaker 1976 sieben silberne, 1 Goldene, 1 diamantene und eine Platin-Schallplatte überreicht. Bild: IMAGO/NTB Roger Whittaker Der 1936 in Kenia als Sohn englischer Eltern geborene Roger Whittaker ist bereits am 13. September gestorben. Bild: KEYSTONE Roger Whittaker bei einem seiner letzten Auftritte 2012. Bild: KEYSTONE Legenden unter sich: Roger Whittaker und der damals 101-jährige Johannes Heesters stiessen 2005 auf der Wiesn an. Bild: KEYSTONE Mit seiner Frau Natalie war Roger Whittaker seit 1964 verheiratet. Das Paar hat fünf Kinder. Bild: KEYSTONE Schlagersänger Roger Whittaker hat in seiner Karriere weit mehr als 50 Millionen Tonträger verkauft. Bild: AP Egal, wo Roger Whittaker hinkam, die Fans standen Schlange: So auch 2005 in Wien. Bild: imago/SKATA Roger Whittaker schlug Anfang der 1960er Jahre eine Laufbahn als Musiker ein. Richtig Fahrt nahm seine Karriere dann in den 1970er Jahren auf: Damals hat er sich sein Markenzeichen, einen «Henri-Quatre-Bart», stehen lassen, damit sein Gesicht markanter wirkt. Bild: imago images/Mary Evans Roger Whittaker in der 80er-Jahre TV-Spielshow «Auf los gehts los». Bild: imago images/United Archives Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm: Roger Whittakers Tochter Jessica ist ebenfalls Schlagersängerin und stand unter anderem 2012 mit ihrem Vater gemeinsam auf der Bühne. Bild: imago images/Tinkeres Überall erfolgreich: In Norwegen bekam Roger Whittaker 1976 sieben silberne, 1 Goldene, 1 diamantene und eine Platin-Schallplatte überreicht. Bild: IMAGO/NTB

Der Sänger Roger Whittaker ist tot. Er starb am 13. September im Alter von 87 Jahren, wie seine Plattenfirma Sony Music der Deutschen Presse-Agentur am Montag mitteilte.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die britische Schlager-Legende Roger Whittaker ist tot.

Der Sänger starb bereits am 13. September in einem südfranzösischen Spital. Mehr anzeigen

Nach einem Schlaganfall und anschliessendem Klinikaufenthalt starb der britische Schlagersänger Roger Whittaker in einem Spital in Südfrankreich, wie «Bild» berichtet. Seine Frau Natalie und seine Kinder seien in seinen letzten Stunden bei ihm gewesen. Die Schlager-Legende («Albany») wurde 87 Jahre alt.

«Roger war ein ikonischer Künstler, ein wundervoller Ehemann und Vater. Er hat in seinem Leben so viele Herzen mit seiner Musik berührt und wird immer in unseren Erinnerungen weiterleben», teilte die Familie demnach in einem Statement mit.

Roger Whittaker verbrachte seinen Lebensabend zusammen mit seiner Frau Natalie zurückgezogen in einem kleinen Ort in Südfrankreich, wo das Paar seit 2011 lebte.

