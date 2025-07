Klimakrise bedroht Schweizer Skiorte: «Wir brauchen mehr Kanonen» – «Man muss die Wintersaison neu denken»

In San Bernardino entsteht ein neues Ski-Resort, derweil nur 20 Kilometer entfernt in Splügen das Skigebiet wegen Schneemangel geschlossen ist. Im Angesicht des Klimawandels drängt sich die Frage auf: Wie weiter mit dem Wintersport in der Schweiz?

09.01.2023