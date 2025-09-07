San-Bernardino-Tunnel aus Sicherheitsgründen gesperrt

Passiert etwas auf der Passstrasse, rückt die Schadenswehr des Tunnels aus. Solange die nicht vor Ort ist, bleibt der Tunnel geschossen. IMAGO

Der San-Bernardino-Tunnel ist am Sonntagnachmittag gesperrt worden. Grund dafür war gemäss dem Astra Rauchentwicklung bei einem Auto auf der San-Bernardino-Passstrasse nebenan.

Bei einem Auto auf der San-Bernardino-Passstrasse gab es am Sonntagnachmittag eine Rauchentwicklung.

Als Sicherheitsvorkehrung wurde auch der San-Bernardino-Tunnel gesperrt.

Die Folge: Stau vor den Tunnelportalen und auf der Passstrasse.

Dass der Tunnel gesperrt werde, sei eine Sicherheitsvorkehrung, sagte eine Sprecherin des Bundesamts für Strassen (Astra) am Sonntag. Bei dem Auto auf dem Pass rückte nämlich die sogenannte Schadenswehr des Tunnels aus. Solange die nicht vor Ort ist, darf auch der Tunnel nicht offen sein.

Als Folge davon staute es auf der A13 vor beiden Tunnelportalen. Und auch auf dem San-Bernardino-Pass geriet der Verkehr ins Stocken, wie der Webseite des Touring Club Schweiz (TCS) zu entnehmen war.

Stau gab es auch auf der Gotthard-Route. In Richtung Süden waren es vier Kilometer Stau, in Richtung Norden drei. Der Ausweichverkehr auf der H2 zwischen Faido und Airolo-Nufenen, beziehungsweise zwischen Erstfeld und Göschenen sorgte ebenso für eine Verkehrsüberlastung. Der TCS warnte vor «grossem Zeitverlust».