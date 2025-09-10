Spektakulärer Stunt: Wie ein brasilianisches Hochhaus zur 85-Meter-Skaterampe wird Ein Hochhaus mitten in Porto Alegre, eine gewagte Idee – und ein Skate-Profi, der sich an etwas wagt, das es so noch nie gegeben hat. Ob das gut kommt, siehst du im Video. 09.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Porto Alegre wurde die Fassade des Centro Administrativo Fernando Ferrari in eine 85 Meter hohe Skaterampe verwandelt.

Damit erfüllte Red Bull einen lang gehegten Traum der lokalen Skate-Szene.

Das Projekt bringt auch langfristigen Nutzen: zwei dauerhafte Skaterampen im Bundesstaat Rio Grande do Sul.

Seit Jahrzehnten galt die Fassade des Centro Administrativo Fernando Ferrari in Porto Alegre als inoffizieller Traum der Skate-Szene. Nun hat Red Bull daraus Realität gemacht.

Damit die Abfahrt sicher und kontrolliert verläuft, findet sie ohne Publikum statt. Teams für Sicherheit, Technik und Produktion sind vor Ort.

Mehr als ein Stunt

Was als spektakulärer Moment daherkommt, hat auch langfristige Wirkung: Red Bull kündigte den Bau von zwei dauerhaften Skaterampen im Bundesstaat Rio Grande do Sul an – finanziert ohne Kosten für die öffentlichen Kassen.

Gouverneur Eduardo Leite hatte betont, dass das Projekt den Sport, den Tourismus und die Kultur des Bundesstaates international in den Fokus rücke.

Porto Alegre selbst blickt auf eine lebendige Szene zurück, die ihre Wurzeln in den 1980er-Jahren hat und heute in Parks wie dem «IAPI» oder auf Plätzen wie dem «Parque Marinha» sichtbar ist.

Willst du sehen, wie sich Skate-Legende und Mhytos – Sandro «Mineirinho» Dias und Hochhausrampe – begegnen, dann schau dir das Video an.

