Indisches Wunderkind Sarwagya (3) kann nicht lesen – aber schreibt Schach-Geschichte

Julian Weinberger

4.12.2025

Sarwagya Singh Kushwaha hat einen Rekord im Schach aufgestellt.
Sarwagya Singh Kushwaha hat einen Rekord im Schach aufgestellt.
X / Ithrocky

Er ist drei Jahre, sieben Monate und 20 Tage alt - und hat Unglaubliches geschafft: Der Inder Sarwagya Singh Kushwaha wurde vom Weltschachverband gewertet. So jung war nie ein Spieler zuvor.

Redaktion blue News

04.12.2025, 17:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Aufsehenerregender Rekord in der Schachwelt: Mit drei Jahren, sieben Monaten und 20 Tagen hat es Sarwagya Singh Kushwaha in die Rangliste des Weltschachverbands geschafft.
  • So jung wie dem Inder ist das zuvor keinem Spieler in der Geschichte des Schachsports gelungen.
  • Der Vater des Jungen hat schon grosse Pläne für die Zukunft seines Sohnes: «Wir wollen, dass er ein Grossmeister wird.»
Mehr anzeigen

In der Schweiz wäre Sarwagya Singh Kushwaha noch nicht einmal schulpflichtig. Und doch hat sich der Dreijährige schon jetzt unsterblich in der Schachwelt gemacht: Mit gerade einmal drei Jahren, sieben Monaten und 20 Tagen heimste der Inder eine offizielle Wertung des Weltschachverbandes FIDE ein.

Damit ist Kushwaha der jüngste Spieler in der Geschichte des altehrwürdigen Sports. Er schraubt die bisherige Bestmarke seines Landsmannes Anish Sarkar um knapp einen Monat nach oben.

Dass das Schach-Wunderkind eine Wertung erhielt, hat es einem Sieg gegen einen Gegner mit offizieller FIDE-Wertungszahl zu verdanken. Ein derartiger Triumph ist Voraussetzung dafür, selbst in der Rangliste aufzutauchen.

Dies in so einem jungen Alter wie Kushwaha zu schaffen, ist unglaublich. Erst recht, wenn man sich vor Augen führt, dass der kleine Junge noch nicht einmal lesen und schreiben kann.

Vater träumt: «Wir wollen, dass er ein Grossmeister wird»

Kein Wunder also, dass der Vater des Kleinen vor Stolz beinahe platzt. «Es ist eine Sache von grossem Stolz und Ehre», freute sich Siddharth Singh gegenüber indischen Medien. Der Erfolgsweg seines Sohnes soll mit dem neuen Rekord aber erst seinen Anfang nehmen, wenn es nach Singh geht: «Wir wollen, dass er ein Grossmeister wird.»

Bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Immerhin hat der Dreijährige mit drei Siegen gegen Spieler mit Wertung aber die Grundlage für einen erfolgreichen Werdegang gelegt. Mit 1572 Zählern bringt es Sarwagya schon im Vorschulalter auf eine beeindruckende Zahl. Zum Vergleich: Der Norweger Magnus Carlsen steht mit 2824 Punkten derzeit an der Spitze der Rangliste.

